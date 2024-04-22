快訊

國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

昆台深化合作 46台企簽備忘錄

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
台企台商雲南昆明行， 簽訂《產業合作備忘錄》。圖／本報雲南昆明傳真
台企台商雲南昆明行， 簽訂《產業合作備忘錄》。圖／本報雲南昆明傳真

4月17日，隨著深化昆台產業合作推介會在昆明舉行，「知名台企雲南．昆明行」投資考察活動進入高潮。推介會上，全國台企聯、雲南省台辦、昆明市三方簽訂了《產業合作備忘錄》。

「知名台企雲南．昆明行」投資考察活動，是第12屆雲台會重要活動之一，由大陸台辦經濟局組織，昆明市政府、雲南省台辦承辦，旨在通過招商推介、實地考察等形式，尋找合作發展新機遇。

活動吸引來自海峽兩岸的46家知名台資企業的46名台商參與，涉及電子資訊、高端製造、文化旅遊、農業科技、食品加工、新材料科技、跨境電商物流等多個產業領域。

中新社報導，16至17日，代表團一行就昆明花卉產業、生物醫藥產業、自貿試驗區發展及台商產業園規畫建設、中老鐵路貨運等有關情況進行考察，並參加深化昆台產業合作推介會。

昆明市委書記劉洪建在推介會上介紹稱，近年來，昆台兩地交流愈來愈頻繁、合作愈來愈密切，在經貿、文旅、人文等領域結出了累累碩果。期待與廣大台商共推開放合作，共拓產業藍海，共用戰略機遇。

全國台企聯會長李政宏和李明貴、韓螢煥、陳宏欽等台商代表，對昆明的發展優勢和潛力給予高度評價。

他們表示，將緊緊抓住昆明、磨憨蘊含的廣闊商機，深化交流合作，實現資源分享、優勢互補。同時，將充分發揮橋梁紐帶作用，帶動更多台商、台企到昆明、磨憨參觀考察、投資興業，讓更多台資項目落地建設，推動昆台合作取得更加豐碩成果。

台商 考察 電商

延伸閱讀

昆明多家醫院驚現「根浴」女護士親手按摩 讓病人有「反應」

最強老爸！姐夫AKIRA地震當下「連兒帶椅扛起」往外衝

鄭天財競選團隊夫妻檔收陸資助選舉、免費旅遊 北檢今反滲透法起訴

NBA／4月27日來台辦見面會 帕克對寶島行超興奮

相關新聞

昆台深化合作 46台企簽備忘錄

4月17日，隨著深化昆台產業合作推介會在昆明舉行，「知名台企雲南．昆明行」投資考察活動進入高潮。推介會上，全國台企聯、雲...

兩岸茶融合 情牽湖南白沙溪

鈞澤園是湖南白沙溪茶廠的茶園，茶園座落在雪峰山脈東北端，傍山臨水，享資水之秀美，納山川之靈氣。來自台灣高雄的茶人方六合，...

四天就賣光！上海兩大豪宅成交金額逾748億元

僅僅四天，上海兩大豪宅樓盤就完銷，成交金額超過人民幣170億元（約新台幣748億元）。今年，上海高端改善項目推盤節奏加快...

下單後最快5天就收到！廈門對台「大三通」海運快線 年創跨境電商貨值逾21億

在大陸持續推進福建對台「應通盡通」下，去年隨疫後解封，正式開通的首條廈門直達基隆、台中的「大三通」海運快線船班，近日已滿...

電動車競爭激烈！特斯拉大陸全系無預警降價 Model 3僅需104萬

面對比亞迪、小米等大陸本土品牌夾殺，及財報發布前的股價震盪，美國電動車大廠特斯拉繼日前在美降價後，21日進一步將其中國大...

陸官媒指「我國不存在長期通縮基礎 」 要重視物價偏低但不宜誇大

中共官媒經濟日報（中國）今天發表文章說，價格指標屬經濟運行的落後指標。從基本面看，中國不存在長期通貨緊縮或通貨膨脹的基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。