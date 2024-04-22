昆台深化合作 46台企簽備忘錄

4月17日，隨著深化昆台產業合作推介會在昆明舉行，「知名台企雲南．昆明行」投資考察活動進入高潮。推介會上，全國台企聯、雲南省台辦、昆明市三方簽訂了《產業合作備忘錄》。

「知名台企雲南．昆明行」投資考察活動，是第12屆雲台會重要活動之一，由大陸台辦經濟局組織，昆明市政府、雲南省台辦承辦，旨在通過招商推介、實地考察等形式，尋找合作發展新機遇。

活動吸引來自海峽兩岸的46家知名台資企業的46名台商參與，涉及電子資訊、高端製造、文化旅遊、農業科技、食品加工、新材料科技、跨境電商物流等多個產業領域。

中新社報導，16至17日，代表團一行就昆明花卉產業、生物醫藥產業、自貿試驗區發展及台商產業園規畫建設、中老鐵路貨運等有關情況進行考察，並參加深化昆台產業合作推介會。

昆明市委書記劉洪建在推介會上介紹稱，近年來，昆台兩地交流愈來愈頻繁、合作愈來愈密切，在經貿、文旅、人文等領域結出了累累碩果。期待與廣大台商共推開放合作，共拓產業藍海，共用戰略機遇。

全國台企聯會長李政宏和李明貴、韓螢煥、陳宏欽等台商代表，對昆明的發展優勢和潛力給予高度評價。

他們表示，將緊緊抓住昆明、磨憨蘊含的廣闊商機，深化交流合作，實現資源分享、優勢互補。同時，將充分發揮橋梁紐帶作用，帶動更多台商、台企到昆明、磨憨參觀考察、投資興業，讓更多台資項目落地建設，推動昆台合作取得更加豐碩成果。