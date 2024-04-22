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美301調查 產業將提法律抗辯

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國貿易代表署發起針對中國大陸在海事、物流和造船業的301調查。中國大陸貿促會昨（21）日表示，美方此次以中國在海事、物流和造船業採取「不合理的歧視性行為、政策和做法」為由，發起301調查無理無據，將組織產業企業進行法律抗辯，參加美方聽證會，維護中國企業權益。

據中國貿促會微信公眾號消息，中國貿促會法律事務部昨天發出署名發言人的新聞稿指出，中國海事、物流和造船業企業根據市場發展需要，積極開展技術創新，參與市場競爭，助力全球貿易發展，為全球供應鏈的穩定安全運作作出重要貢獻。

新聞稿提到，美方此次以中國在海事、物流和造船業採取「不合理的歧視性行為、政策和做法」為由發起301調查無理無據，美國造船業的衰退與中國的法律、政策和做法之間不存在因果關係。美國相關研究報告也已顯示美國海事、物流和造船業面臨的困境主要是其自身產業市場競爭力不足所導致。

中國貿促會法律事務部表示，中國貿促會、中國國際商會代表中國工商界呼籲美方尊重市場經濟法則和公平競爭原則。

物流 美國

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