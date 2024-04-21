美國對陸發起「301調查」 陸貿促會批無理無據：立即停止錯誤做法

美國貿易代表署於當地時間4月17日正式宣布，發起針對中國大陸在海事、物流和造船業的301調查。中國大陸貿促會發言人21日表示，美方此次以中國在海事、物流和造船業採取「不合理的歧視性行為、政策和做法」為由，發起301調查無理無據，強調美國造船業的衰退與中國的法律、政策和做法之間「不存在因果關係」。

據中國貿促會微信公眾號消息，中國貿促會法律事務部21日發出署名發言人的新聞稿指，中國海事、物流和造船業企業根據市場發展需要，積極開展技術創新，參與市場競爭，助力全球貿易發展，為全球供應鏈的穩定安全運作作出重要貢獻。

新聞稿提到，美方此次以中國在海事、物流和造船業採取「不合理的歧視性行為、政策和做法」為由發起301調查無理無據，美國造船業的衰退與中國的法律、政策和做法之間不存在因果關係。美國相關研究報告也已顯示美國海事、物流和造船業面臨的困境主要是其自身產業市場競爭力不足所導致。

中國貿促會法律事務部表示，中國貿促會、中國國際商會代表中國工商界呼籲美方尊重市場經濟法則和公平競爭原則，立即停止301調查錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制中來，並倡導各國工商界攜手合作創新、致力互利共贏，共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通，還將組織產業企業進行法律抗辯，會同相關上下游企業參加美方聽證會，實際維護中國企業合法權益。

與此之前，大陸官方已多次針對美國發起的301調查抗議。大陸商務部強調，美國出於國內政治需要發起新的301調查，是「一錯再錯」，並警告大陸將密切關注調查進展，「並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益」。

大陸商務部稱，「美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識」。美國多份研究報告顯示，美造船業因過度保護在多年前就已失去競爭優勢。