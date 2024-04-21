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潘功勝籲推動IMF份額改革 代表性和合法性至關重要

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行人行行長潘功勝出席第49屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議時表示，呼籲推動IMF份額改革，且強調攸關代表性和合法性。（路透）
中國人民銀行人行行長潘功勝出席第49屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議時表示，呼籲推動IMF份額改革，且強調攸關代表性和合法性。（路透）

國際貨幣基金（IMF）當地時間18、19日在美國華府召開第49屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議，中國人民銀行（大陸央行）人行行長潘功勝在會上呼籲推動IMF份額改革，並強調這攸關IMF的代表性和合法性。

據中國人民銀行網站21日發布的新聞稿，上述會議認為，全球經濟呈現韌性，可望實現軟著陸，但復甦在各國間仍不均衡。目前的工作重點是實現物價穩定，加強財政可持續性，維護金融穩定，推動包容和永續的經濟成長。

會議重申，支持強勁的、以份額為基礎的、資源充足的基金組織作為全球金融安全網的核心，呼籲IMF執董會於2025年6月前形成指導份額佔比調整的總體安排，包括達成新的份額公式。會議支持IMF繼續幫助成員國應對債務風險，歡迎近期低收入國家債務處理的進展，期待審議並完善IMF和世界銀行低收入國家債務可持續性分析框架。

潘功勝於會上稱，今年以來，中國經濟運作延續回升向好態勢，高品質發展紮實推進，為完成全年經濟社會發展目標打下堅實基礎。穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，強化逆周期調節，綜合運用利率、準備金、再貸款等工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風險，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。

潘功勝強調，份額占比調整對於IMF治理、代表性和合法性都至關重要。各方應合作推動基金組織份額改革，盡快就新的份額公式達成共識，為實現份額占比調整奠定基礎。債務處理應堅持「共同行動、公平負擔」原則，多邊開發銀行應作出應有貢獻，私人部門債權人應以可比方式參與重組。

此外，人行指出，潘功勝在美國華府出席國際貨幣基金／世界銀行春會期間，先後會見沙烏地阿拉伯財政部部長、國際貨幣與金融委員會（IMFC）主席賈丹、金融穩定理事會（FSB）主席暨荷蘭央行行長諾特、瑞士央行行長喬丹、巴基斯坦央行行長艾哈邁德等人就共同關心的議題交換意見。

潘功勝3月底出席博鰲亞洲論壇年會期間於分論壇上也曾呼籲亞洲國家合作推動IMF份額改革，提高新興市場和開發中國家話語權。他認為，當前的占比難以反映成員國的地位，呼籲亞洲國家合作推動改革，反映相對地位，提高新興市場和開發中國家的話語權和代表性。

IMF 實體經濟 貨幣

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