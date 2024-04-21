聽新聞
test
0:00 / 0:00

車廠舊換新政策 引爆換車潮

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

繼大陸商務部等14部門印發「推動消費品以舊換新行動方案」後，各地方政府密集公布以舊換新政策。4月已有廣東、河南、山東、湖南、江蘇、上海、山西、寧夏等地推出相關方案，預計今年將撬動千萬輛級市場。

21世紀經濟報導引述中國汽車流通協會副秘書長郎學紅分析，目前大陸傳統燃油車普遍換車周期在6年至8年，新能源換車周期為3年至5年，預測2024年乘用車市場消費增量約有40%來自以舊換新，以去年2,600萬輛的乘用車銷量計算，2024年大約有1,000萬輛乘用車將來自以舊換新。

上海公布促進汽車消費補貼實施細則，明確至今年底，個人用戶購買純電動小客車新車，註冊使用性質為非營運，且在規定期限內報廢或者轉讓，給予個人用戶一次性人民幣1萬元購車補貼。廣州開發區黃埔區則推動每輛車最高可享受人民幣3萬元的置換補貼。

除了地方政府公布以舊換新政策外，車企也爭相推出優惠大禮包。例如一汽豐田推出「以舊煥新20億鉅惠」活動，至4月底，用戶購車即享至高人民幣1.6萬元置換補貼；吉利汽車宣布至4月底，旗下星越L、星瑞等多款車型可享受以舊換新至高立減人民幣5.3萬元，以及至高人民幣10萬元免息貸款的金融禮等。

奇瑞汽車開啟百億補貼置換季，舊車最高抵人民幣3萬元；一汽官宣旗下自主、合資品牌的以舊換新政策，最高單車補貼達人民幣5萬元。

上海 人民幣 廣東

延伸閱讀

醫學系直男約炮要求聞味道 辣妹傻眼收「激戰後大禮包」直呼：真的很解

歐特明車電展秀ADAS 切入商用、乘用和二輪車

最爽警察！菜鳥貓警長「伍丼么」自己賺罐罐 派出所被大禮包嚇傻：太受歡迎了吧

陸3月車市比亞迪重回銷冠 日系車廠集體掉隊

相關新聞

大陸新能源車賣贏燃油車

根據中國汽車流通協會乘用車市場聯席分會的數據顯示，今（2024）年4月1日至14日，大陸新能源乘用車市場零售26萬輛，年...

奇瑞拔頭香 在歐生產汽車

大陸汽車製造商奇瑞與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors於當地時間19日簽署協議，正式宣布進駐西班牙，在巴塞隆納成...

香港跌出全球十大貨櫃港

曾經排名居首的香港貨櫃碼頭，港口吞吐量連續七年下跌，排名首次跌出全球十大。　

匯金Q1砸9,000億買A股ETF

根據大陸剛出爐的基金第1季財報，曝光了國家隊中央匯金公司增持A股ETF的具體操作，尤其大手筆增持易方達滬深300ETF、...

陸LPR利率預期不變

中國人民銀行（大陸央行）將於22日公布今年4月1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）。業界專家認為，由於當前經濟復甦與...

車廠舊換新政策 引爆換車潮

繼大陸商務部等14部門印發「推動消費品以舊換新行動方案」後，各地方政府密集公布以舊換新政策。4月已有廣東、河南、山東、湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。