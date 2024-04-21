車廠舊換新政策 引爆換車潮

繼大陸商務部等14部門印發「推動消費品以舊換新行動方案」後，各地方政府密集公布以舊換新政策。4月已有廣東、河南、山東、湖南、江蘇、上海、山西、寧夏等地推出相關方案，預計今年將撬動千萬輛級市場。

21世紀經濟報導引述中國汽車流通協會副秘書長郎學紅分析，目前大陸傳統燃油車普遍換車周期在6年至8年，新能源換車周期為3年至5年，預測2024年乘用車市場消費增量約有40%來自以舊換新，以去年2,600萬輛的乘用車銷量計算，2024年大約有1,000萬輛乘用車將來自以舊換新。

上海公布促進汽車消費補貼實施細則，明確至今年底，個人用戶購買純電動小客車新車，註冊使用性質為非營運，且在規定期限內報廢或者轉讓，給予個人用戶一次性人民幣1萬元購車補貼。廣州開發區黃埔區則推動每輛車最高可享受人民幣3萬元的置換補貼。

除了地方政府公布以舊換新政策外，車企也爭相推出優惠大禮包。例如一汽豐田推出「以舊煥新20億鉅惠」活動，至4月底，用戶購車即享至高人民幣1.6萬元置換補貼；吉利汽車宣布至4月底，旗下星越L、星瑞等多款車型可享受以舊換新至高立減人民幣5.3萬元，以及至高人民幣10萬元免息貸款的金融禮等。

奇瑞汽車開啟百億補貼置換季，舊車最高抵人民幣3萬元；一汽官宣旗下自主、合資品牌的以舊換新政策，最高單車補貼達人民幣5萬元。