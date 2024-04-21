匯金Q1砸9,000億買A股ETF

根據大陸剛出爐的基金第1季財報，曝光了國家隊中央匯金公司增持A股ETF的具體操作，尤其大手筆增持易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏上證50ETF共四檔ETF，首季增持金額就超過人民幣2,000億元（約新台幣9,000億元），充分驗證其強大的資金實力、增持意願和維護市場平穩運行的決心。

中國證券報報導，華夏滬深300ETF在報告期內出現了單一投資者持有基金比重達到或超過20%的情況，「機構1」、「機構2」在1月16日至3月31日期間、3月22日至3月31日期間，分別申購131.97億單位、37.95億單位ETF。

值得關注的是，「機構1」、「機構2」在報告期初合計持有28.93億單位華夏滬深300ETF，與該基金2023年財報披露的第一大持有人中央匯金持有單位數完全一致。可以判斷，「機構1」、「機構2」代表的正是中央匯金的加倉動作。以華夏滬深300ETF在第1季的區間成交均價估算，中央匯金加倉規模超過人民幣580億元。

嘉實滬深300ETF第1季財報顯示，「機構1」投資者在第1季申購156億單位，截至第1季末共持有182.86億單位，以該基金第1季末的淨值估算，持有規模約人民幣691億元。以嘉實滬深300ETF在第1季的區間成交均價估算，中央匯金加倉規模或超過人民幣540億元。

華夏上證50ETF披露的機構投資者動向顯示，「機構1」、「機構2」在不同時間區間內，分別加倉44.75億單位、113.92億單位。以該基金第1季區間成交均價估算，中央匯加倉規模超過人民幣370億元。

同樣的，易方達滬深300ETF被疑似中央匯金的機構增持約457億單位，增持規模或超過人民幣760億元。

估算可知，中央匯金第1季對上述四檔ETF加倉體量合計超過人民幣2,000億元。與2023年末相比，這四檔ETF規模均出現跨越式增長，分別上漲人民幣657.72億元、866.39億元、626.42億元、600.72億元，增量規模中超過一半來自於中央匯金加倉。