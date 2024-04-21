大陸新能源車賣贏燃油車

根據中國汽車流通協會乘用車市場聯席分會的數據顯示，今（2024）年4月1日至14日，大陸新能源乘用車市場零售26萬輛，年增32%，4月上半月新能源乘用車零售滲透率為50.39%，首次超過傳統燃油乘用車。

每日經濟新聞報導，近20年來，大陸新能源汽車以驚人的速度發展。2005年到2015年，新能源汽車足足用了十年時間，滲透率才突破1%。2016年到2019年，雖然新能源滲透率提升到5%，但燃油車依然是市場主角。

2020年是一個分水嶺，大陸制定了到2035年新能源汽車滲透率超過50%的目標。隨後，大陸新能源滲透率爆發式提升，2021年突破14%，2022年突破27%，2023年突破33%。今年3月，大陸國內新能源乘用車市場批發和零售分別為81萬輛和70.9萬輛，新能源乘用車國內零售滲透率為41.6%，創下歷史新高。

與一路高歌猛進的新能源汽車形成鮮明對比的是，當年一度風光無限的合資燃油車，近期的市場表現幾乎可以說是潰不成軍。曾經風頭不錯的韓系、法系車已經淪為了小眾產品，甚至有部分合資燃油車品牌已經退出了大陸市場，大量經銷商和門店紛紛關門倒閉。

觀察者網報導，比亞迪董事長王傳福日前在中國電動汽車百人會論壇上表示，新能源汽車市場正呈現出蓬勃發展的態勢。隨著政策的持續扶持和消費者環保意識的提高，新能源汽車的銷量逐年攀升，市占也在不斷擴大。從市場趨勢來看，新能源汽車取代燃油車已經成為大勢所趨。

經濟參考報分析，各地「真金白銀」的促消費政策，以及配套設施建設和服務，為新能源汽車消費添「一把火」。

新能源汽車之所以能夠在短短幾年時間內大幅趕上甚至超越燃油車，根本原因就在於新能源汽車在動力、智慧化等方面，超越了傳統燃油車，對燃油車形成「技術壓制」。

尤其是插混車型，更是集燃油、插電、增程、純電動的功能於一體。在2024年初此起彼伏的價格戰中，新能源汽車可以說幾乎將燃油車打得毫無還手之力。

專家指出，隨著新能源汽車滲透率的提高，相關產業鏈也將得到蓬勃發展，包括電池、電機、電控等關鍵零部件的製造，以及充電設施的建設，將進一步促進中國製造業的轉型升級。