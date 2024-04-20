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中國證監會對港合作5措施 助大陸龍頭企業赴港上市

中央社／ 台北20日電

中國證監會19日推出5項對港合作措施，其中提到將支持大陸龍頭企業赴港上市。分析人士稱預計會有大陸獨角獸企業在香港上市，有助於吸引家族辦公室來港投資，提振港股市場。

中國證監會19日發布5項資本市場對港合作措施，以協助香港鞏固國際金融中心地位，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、將基金架構不動產投資信託（REITs）納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通、優化基金互認安排，以及支持大陸行業龍頭企業赴港上市。

中國證監會實施境外上市備案管理制度規則1年來，中國已有72家企業完成赴港首次公開發行（IPO）備案。據星島日報報導，這是首次有清晰的IPO措施，明確支持大陸龍頭企業赴港上市。

報導引述香港行政長官李家超說法，他表示上述措施是支持香港金融市場發展的重要舉措，為境內外投資者提供更多機會，並鞏固香港離岸人民幣業務中心的地位。

香港財政司司長陳茂波表示，中國支持大陸行業龍頭企業來港上市，有利香港新股市場，也會帶動二級市場發展。

信永中和（香港）管理合夥人盧華基推測，來港上市的大陸行業龍頭公司的主力為獨角獸企業，這類公司的估值較高，有助提升港股估值、吸引基金回流香港投資。此外，該政策有望吸引家族辦公室來港投資，可直接提振港股市場。

金融界人士稱，這是中國中央提振金融市場的實際行動，可能陸續有大陸龍頭企業提交香港上市申請，最快年底可掛牌上市，估計下半年香港資本市場可能迎來小陽春。

據中國證監會消息指出，中國證監會將會同香港證監會等各有關方面，指導兩地交易所和結算公司，共同推動上述政策舉措盡早實施。

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