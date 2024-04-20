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香江風情／破產清盤急升 港人北上東渡增

聯合報／ 香港特派員李春

中國巨無霸地產恒大被香港法院頒令清盤，曾令一些港人很歡樂，因找到「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的人生如戲，誰料這事也輪到普通港人，港府部門最新公布，港人破產、香港公司清盤數急升。

香港破產管理署公布，三月收到個人破產呈請有七百三十八宗，是去年十一月以來最多，按月比升近百分之廿一，按年比升近百分之二點八。總計起來，香港首季個人破產呈請有二千一百八十四宗，較去年同期增加近二成。

港人破產因何急增？會計師樓德勤中國的副主席黎嘉恩相信，破產宗數創近期新高，是受高息環境及投資氣氛低迷因素影響，加上樓價持續下行，已連跌約十個月，銀行開始催收貸款。

如此的破產清盤，早前卻有調查說港人情緒穩定，高於全球水平。不過看來是真的。香港國際排名跌落之類新聞沒多少人理，反而更流行的是「北上」、「東渡」二詞。「北上」就是一路向北到大灣區（廣東），一到假日各口岸都是人山人海。「東渡」則是去日本，日本觀光局最新數據，說三月旅客量首次突破三百萬，創下單月最高紀錄，其中特別提到香港人占二十三萬多，比去年同期增近六成，數量排行第五。

日本 破產 香港

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