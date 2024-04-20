蘋果在陸下架 Meta 旗下 App

蘋果公司（Apple）據報已遵守中國大陸政府的命令，昨（19）日起將Meta旗下的WhatsApp和Threads從大陸的應用程式商店App Store下架。這是大陸加強網路管控審查的最新案例。紐約時報指出，這可能會使美中之間的技術戰爭升級。

華爾街日報報導，蘋果公司表示，出於國家安全考慮，大陸最高網路監管機關要求該公司移除這些應用程式，「即使有不同的意見，也有義務遵守業務所在國家的法律。」

大陸工信部去年8月9日發布通知，要求境內所有應用程序都須向所在地省級通信管理局備案。在通知印發前上線的應用程序，需在2024年3月底前完成備案。沒有備案者將從應用程式商店下架，不得在網路上使用。

當時有分析稱，新令的目標是被認為不安全的應用程序，例如能打擊網路詐騙。但也有評論指出，官方宣稱的「備案」其實就是「審查」，將導致App的設計及製作進一步受限，是官方進一步控制資訊流通的作法。

華爾街日報去年9月底曾報導，蘋果人員會見大陸官員，並對這些規定的實施方式及其對用戶的影響表示擔憂，隨後官員表示必須嚴格執行這些規定。

報導指出，儘管許多西方社交媒體應用程式已被過濾，蘋果公司應用商店下架這些程式，實際上是堵住了大陸「防火長城」的漏洞。早前大陸移動端用戶可以透過這個漏洞下載被限制審查的程式，並通過可隱藏用戶地址並接入大陸境外虛擬專用網絡（VPN）來使用。

而根據工信部通知，從今年4月至6月底，電信主管部門將組織對應用程序備案情況開展監督檢查，對仍未履行備案手續的應用程序依法進行處置。