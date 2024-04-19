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什麼歌都能做！陸企業推大陸首個AI音樂生成工具

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京科技公司崑崙萬維17日宣佈AI音樂生成大模型「天工SkyMusic」正式開啟公測，邀請使用者創作歌曲。（圖／取自崑崙萬維官網）
北京科技公司崑崙萬維17日宣佈AI音樂生成大模型「天工SkyMusic」正式開啟公測，邀請使用者創作歌曲。（圖／取自崑崙萬維官網）

AI領域在近年迎來巨大變革和新一輪角力，隨著美國AI音樂生成工具SunoV3在今年3月創作出結合人聲和樂器的逼真歌曲，開啟音樂領域新一輪音樂創作革名，北京科技公司崑崙萬維17日宣佈AI音樂生成大模型「天工SkyMusic」正式開啟公測。

崑崙萬維成立於2008年，2020年開始布局AI產業，2023年發佈千億參數級大語言模型「天工」，是中國大陸第一個對標ChatGPT的大語言模型，並註冊「chatgpt.cn」作為域名。同年底崑崙萬維發布「天工SkyAgents」AI開發平台，具備感知、決策、自主學習和獨立思考能力。使用者可以通過自然語言構建自己的私人助理

崑崙萬維本月17日發布具有4000億的開源MOE（混合專家模型，是一種機器學習技術）「天工3.0」，同時推出基於天工3.0打造的中國大陸首個AI音樂生成大模型天工SkyMusic。

根據深圳《曉得科技》分析，天工SkyMusic在自然語言處理和音樂生成技術做出最新突破，在2000萬首音樂的深度學習下，該工具在中文效果、人聲自然度、情感、唱法等方面都表現出色，能通過歌詞控制情緒變化，實現顫音、歌劇、吟唱等多種歌唱技巧。

文章指出，天工SkyMusic還支持創作饒舌、民謠、古風、電子等多種音樂風格，使用者可以根據個人喜好選擇音樂風格，體現音樂創作的個性化。還能模仿粵語、四川話等中文方言，實現音樂創作的多元化。

根據《證券時報》報導，天工SkyMusic是中國大陸第一個音樂SOTA模型（state-of-the-art model，指目前最好的模型）。與行業主流路徑不同，天工SkyMusic採用自主研發的音樂生成技術，實現樂器、人聲、旋律、音量、音符的一體化生成。

大陸華泰證券評價，「天工3.0大模型基礎穩固，持續迭代並且不斷推出AI相關應用，同時以增資等方式推進AI運算晶片的研發，有望建立起在人工智能賽道的長期競爭力。」

AI 人聲 語言 音樂

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