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沒備案不得提供服務 蘋果中國下架WhatsApp和Threads
蘋果公司19日從中國大陸應用商店Apps store下架Meta所開發的通訊軟體WhatsApp和社群平台Threads。蘋果官方指出，大陸工業和信息化部（工信部）出於國家安全考慮，下令移除這些應用程式。紐約時報指出，這可能會使美中之間的技術戰爭升級。
路透援引蘋果聲明，「我們有義務遵守業務所在國家的法律，即使我們不同意。」
根據《北京日報》報導，大陸工信部去年8月發布通知，要求境內所有從事網路訊息服務的應用程式，必須在2024年3月底依法履行備案手續，未完成者不得從事網絡訊息服務。
工信部通知強調，電信主管部門將對應用程序備案情況展開監督檢查，對仍未履行備案手續的應用程序將依法進行處置。
《紐約時報》報導，中國大陸長期以來封鎖美國應用程式和技術公司，包括Facebook和Instagram，這些公司也都歸Meta所有。
報導指出，WhatsApp是世界上最受歡迎的通訊軟體之一，但在中國大陸的使用量與本地通訊軟體微信相比仍相形見絀，而Threads在中國大陸並沒有被廣泛使用。報導指出，中國大陸使用者在週五前仍然可以下載WhatsApp，並利用虛擬私人網路（VPN）使用該程式。
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