香港跌出全球10大貨櫃港 官方稱統計方式有差異
據國際航運界統計，香港已跌出全球10大貨櫃港，最新僅排名第11位。不過，根據香港官方統計，香港貨櫃吞吐量雖有下跌，但仍排名第10。
明報今天報導，根據國際航運界研究機構Alphaliner日前公布的統計，香港去年的港口吞吐量較前年減少14.1%，減至1434萬個標準箱（TEU），只能排名第11位。
但報導表示，根據香港運輸及物流局的數據，去年香港處理了1440萬TEU，雖然排名下跌一位，但仍排名第10，穩守10大之內。
運物局在社群媒體發文指出，不同機構的排名方法有差異，不應單以吞吐量排名來衡量香港港口的綜合實力。
報導同時引述香港付貨人委員會執行總幹事何立基說，由於有船公司逐漸撤離香港，預期未來香港處理的貨櫃吞吐量將明顯受影響。
他表示，若香港要維持海運地位，政府及相關業界應主動回應船公司的訴求，比如降低碼頭費用，又或仿效倫敦港轉型至高增值海運服務港口，但這就要放棄貨運量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言