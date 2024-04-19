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香港跌出全球10大貨櫃港 官方稱統計方式有差異

中央社／ 香港19日電

據國際航運界統計，香港已跌出全球10大貨櫃港，最新僅排名第11位。不過，根據香港官方統計，香港貨櫃吞吐量雖有下跌，但仍排名第10。

明報今天報導，根據國際航運界研究機構Alphaliner日前公布的統計，香港去年的港口吞吐量較前年減少14.1%，減至1434萬個標準箱（TEU），只能排名第11位。

但報導表示，根據香港運輸及物流局的數據，去年香港處理了1440萬TEU，雖然排名下跌一位，但仍排名第10，穩守10大之內。

運物局在社群媒體發文指出，不同機構的排名方法有差異，不應單以吞吐量排名來衡量香港港口的綜合實力。

報導同時引述香港付貨人委員會執行總幹事何立基說，由於有船公司逐漸撤離香港，預期未來香港處理的貨櫃吞吐量將明顯受影響。

他表示，若香港要維持海運地位，政府及相關業界應主動回應船公司的訴求，比如降低碼頭費用，又或仿效倫敦港轉型至高增值海運服務港口，但這就要放棄貨運量。

社群媒體 香港

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