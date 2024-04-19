中國啟用W122、W123航路 國台辦：對兩岸有利

中國民航局今天宣布啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸民眾都有利。

中國大陸國台辦發布新聞稿，發言人朱鳳蓮說，民航局1月30日對外宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。後續，民航局還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運行效率。

朱鳳蓮並說，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啓用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。

她指出，M503航線取消飛行偏置以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。

中國大陸2015年單方面劃設M503航路以來，因為貼近海峽中線牽動國防與飛安，迄今爭議不斷。

陸委會此前指出，這恐釀飛安風險，兩岸應循「民航小兩會」協商。