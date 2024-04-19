中東集裝箱直達航線 海南首開通

17日上午，滿載貨物「新海口」輪駛離海南洋浦國際集裝箱碼頭，朝阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）阿布達比哈裡發港啟程，標誌海南開通首條中東集裝箱直達航線。

中新社報導，洋浦—阿布達比國際航線由中國遠洋海運集團有限公司組織運營，初期投入一艘4250標準箱（TEU）集裝箱船舶運營，掛港覆蓋沙烏地阿拉伯達曼等港口，在滿足海南本地化工產品、紙品等貨物出口中東運輸需求的同時，未來也將依托洋浦港東南亞及內外貿同船航線網絡，進一步引導周邊港口至中東中轉貨源，拓寬港口海向腹地市場。

海南洋浦港定位西部陸海新通道國際航運樞紐，正在加快打造區域國際集裝箱樞紐港。目前洋浦港共開通集裝箱班輪航線47條，其中外貿航線24條，覆蓋大陸和東南亞主要港口，通達西亞、印度洋、大洋洲、西非和南美洲。今年一季度，洋浦國際集裝箱碼頭外貿集裝箱吞吐量同比增長63%。

目前，洋浦區域國際集裝箱樞紐港擴建工程正在推進，2025年第一階段工程完工後，洋浦港集裝箱年通過能力將超過500萬標準箱。