缺逾2500萬人 陸啟動數位人才培育

數位化浪潮加速演進，人口大國將如何擁抱機遇？17日，大陸人力資源社會保障部等九部門發布「快數位人才培育支撐數位經濟發展行動方案（2024—2026年）」，旨在發揮數位人才支撐數位經濟的基礎性作用，為高質量發展賦能蓄力。

新華社報導，大陸正成為全球數位經濟發展最快的國家之一。AI數位人24小時直播帶貨，遠程大數據尋醫問診，數位博物館引人入勝……，數位化技術已越來越深入我們的生活。

截至2022年末，大陸數位經濟規模已達到人民幣50.2兆元，占GDP比重41.5%。層出不窮的新技術、新模式、新業態背後，關鍵靠人才支撐。

此次方案明確提出，用3年左右時間，扎實開展數位人才育、引、留、用等專項行動，提升數位人才自主創新能力，激發數位人才創新創業活力。

如何增加數位人才有效供給、形成集聚效應？方案部署了數位技術工程師培育項目、數位技能提升行動等六個重點項目。這些項目將從產業、企業、高等院校等層面入手，規劃未來數位人才的「成長地圖」和培育體系，持續優化人才要素結構和發展環境，夯實數位經濟「加速跑」的人才「底座」。

近年來，大陸數位人才不足、人才素質與產業相關崗位需求不匹配、關鍵核心領域創新能力不夠等問題日益凸顯。一方面是每年高等院校畢業生超千萬，不少年輕人面臨就業壓力。另一方面是企業數位化發展產生大量新崗位，卻難以招到合適人才。

要讓機器人「聽得懂」「做得對」，離不開機器人工程技術人員；自動化生產線布局建設，必須靠智能製造工程技術人員；把龐大廠礦變成「虛擬工廠」，需要數位孿生工程師……。

據測算，大陸數位化人才缺口在2500萬至3000萬左右，而且還在不斷擴大。特別是人工智慧、智慧製造、半導體、大數據等相關領域人才需求量激增。

獵聘大數據顯示，今年新春開工首周，AIGC領域人才需求激增，新發布職位數量同比增長612.5%。在不少招聘平台，圖像算法工程師和架構師薪資排名領先，數位人才成為職場的「香餑餑」。

正因如此，方案將數位技術工程師培育放在六個重點項目首位，提出重點圍繞大數據、人工智慧、智慧製造、積體電路、數據安全等數位領域新職業，制定頒布國家職業標準，構建科學規範培訓體系，開闢數位人才自主培養新賽道。按照人力資源社會保障部計畫，每年將培養培訓數位技術技能人員8萬人左右。