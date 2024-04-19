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ASML表態 續服務現有大陸客戶

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

為持續壓制大陸的晶片製造能力，美國一直在嘗試說服荷蘭、日本等盟國進一步限制中國大陸獲取半導體技術。不過，荷蘭光刻機大廠艾司摩爾（ASML）總裁溫寧克最新表態稱，目前公司沒有理由不為已經出售給大陸客戶的設備提供服務。

路透報導，美國正施壓荷蘭收緊為大陸客戶持續提供晶片製造設備的維修服務。

溫寧克十七日在ASML第一季財報發布後的電話會議表示，「兩國（美、荷）政府正進行討論，當然我們也在提供意見。這是政府需要討論的事情，但目前沒有什麼可以阻止我們為中國客戶提供服務。」

近年來大陸已成為ASML繼台灣、韓國之後的第三大市場。ASML二○二四財年第一季度財報顯示，上季輸陸的微影設備在整體銷售額的占比達百分之四十九，再創新高，相當於約廿億歐元。

ASML首席財務長達森指出，大陸客戶約占公司積壓訂單的百分之廿，「中國的需求很強勁，他們的產能增加是合理的，」他並稱，多年後的大陸在全球市場上所占的分額會變得更大，「與今天將比，他們的自給自足能力會增強」。

彭博日前報導，美國近來在說服荷蘭和日本進一步限制大陸獲取半導體技術的企圖受到挫折，荷蘭官員表明，現在推出新措施為時過早，希望維持現狀，以評估現有禁令對高端晶片製造設備的影響，並在美國總統大選有結果後再做決定。

三月底，荷蘭首相呂特訪問北京，他曾經拒絕回答荷蘭是否會依美國政府要求，阻止ASML繼續為中國客戶提供服務，但他表示，荷蘭將確保出口管制措施「不會專門針對某一國家」，並努力降低對供應鏈和整體經濟關係的影響。

ASML 美國 荷蘭

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