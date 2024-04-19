潘功勝會鮑爾 談貨幣政策

中美近來互動頻頻，繼16日中美召開經濟、金融工作組第四次會議後，中國人民銀行（大陸央行）官網昨（18）日指出，人行行長潘功勝17日在美國華府出席國際貨幣基金／世界銀行春會期間，與美國聯準會主席鮑爾會晤。同日，潘功勝還會見國際貨幣基金（IMF）總裁格喬治艾娃。

據人行消息，潘功勝與鮑爾在會上一同就中美經濟形勢、貨幣政策、金融穩定等議題交換了意見。

與此同時，人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新昨日在國新辦記者會上表示，今年以來，人行、外匯局透過降準0.5個百分點、適時降息等方式，綜合運用多種政策工具，支持經濟回升向好。截至目前，政策實施已取得較好成效。未來貨幣政策還有空間，人行將密切觀察政策效果及經濟恢復、目標實現情況，擇機用好儲備工具。

在人民幣匯率方面，朱鶴新表示，保持人民幣匯率基本穩定的目標和決心不會變，人民幣匯率也有條件、有基礎保持基本穩定。他指出，將堅持兼顧內外均衡，堅決對順周期行為予以糾偏，防止市場形成單邊預期並自我強化。

人行也意外發出警告稱，不要「片面」追求信貸擴張。據中國證券報報導，人民銀行黨委理論學習中心組日前在人民日報撰文稱，從服務實體經濟這個根本宗旨出發，信貸投放歸根結底應與實體經濟高品質發展的需要相適配，關鍵是把握好度，而非越多越好。特別是隨著經濟從高速增長轉向高品質發展，貨幣信貸從外延式擴張轉向內涵式發展，更需要改變片面追求規模的傳統思維，樹立品質和效率優先的觀念。

文章稱，要把握好金融資源存量和增量關係，暢通貨幣政策傳導機制。下階段，人行將注重盤活被低效占用的金融資源，密切關注企業貸款轉存和轉借等情況。