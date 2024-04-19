華為新機 賣一分鐘就缺貨

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
第一財經指出，華為Pura 70系列18日開售後一分鐘線上商店顯示「暫時缺貨」。（路透）
第一財經指出，華為Pura 70系列18日開售後一分鐘線上商店顯示「暫時缺貨」。（路透）

華為Pura 70系列手機昨（18）日突然上線開賣，售價人民幣5,499元（約新台幣2.4萬元）起，短短一分鐘就賣到缺貨。雖然華為依然是沒有公布Pura70系列所採用的晶片，但根據網友曝光的資訊來看，Pura70系列採用的是全新的麒麟9010處理器，其依然是沿用之前的7奈米製程。

Pura70支持北斗衛星的發圖功能，並且接入華為的AI盤古大模型。值得注意的是，華為Pura70系列的成功融入盤古大模型後，除了能加速華為手機的高端化和AI化，還可能會推動更多品牌在AI技術上的投入和創新。

據瞭解，華為Mate系列和P系列一直是華為旗艦機的代表，其中Mate系列主要面向高端商務人士，例如去年一砲而紅的Mate 60 Pro，在綜合性能方面較強，而P系列主要面向攝影愛好者，在拍照領域持續進行技術突破，P系列這次改名為Pura系列，Pura源自西班牙文，意指純粹或純淨。

科創板日報報導，華為在Pura 70系列發售的公開信中介紹，Pura 70系列搭載HarmonyOS 4.2，北斗衛星消息功能再升級，可以支持發送圖片消息。全系支持AI隔空操控、智感支付，並接入盤古大模型，帶來 Al消除、AI雲增強等應用。

外界預期華為Pura 70系列上市將帶動新一波銷量，天風國際證券分析師郭明錤預測，對比2023年發布的P60系列，如果手機庫存回補需求強勁，Pura 70系列出貨量有望成長230%到1,300到1,500萬支，如果需求放緩，也有望達到成長150%到1,000到1,200萬支。

從財報來看，隨著華為在手機市場的全面回歸，終端業務也重回增長軌道。資料顯示，2023年華為終端業務銷售收入人民幣2,515億元，年增17.3%。

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