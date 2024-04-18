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陸M2首突破1,300兆 人行：將加強對資金空轉監測

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行貨幣政策司司長鄒瀾強調要相關部門將加強對資金空轉監測。（中新社資料照片）
人行貨幣政策司司長鄒瀾強調要相關部門將加強對資金空轉監測。（中新社資料照片）

近期大陸官方發布金融數據顯示，截至3月末，廣義貨幣（M2）餘額突破人民幣300兆元，達到人民幣304.8兆元（約新台幣1,306兆元）。外界熱議高存量的貨幣會否引發通膨，也質疑錢都去哪了。對此，人行貨幣政策司司長鄒瀾18日在記者會上表示，總體看，「當前存量貨幣確實已經不低了」，主要是金融支持實體經濟的結果。他也強調要相關部門將加強對資金空轉監測，未來隨著經濟轉型等狀況改善，貨幣總量增長可能放緩。

鄒瀾說，大陸經濟在過去相當長一段時期保持高速增長，經濟體量持續增大，企業資本和民眾資產累積加快，這些都會帶來貨幣需求的上升。與經濟發展階段相適應，大陸貨幣信貸也長期保持兩位數以上的較高增速。尤其疫情三年，為著力穩住經濟大盤，金融又加大了逆周期調節力度。

鄒瀾說，目前大陸經濟結構調整、轉型升級正加快推進，房地產市場供求關係發生重大變化，地方債務風險防控加強，經濟更為輕型化，信貸需求較前些年有所轉弱，信貸結構也在優化升級。

不過，鄒瀾指出，一些銀行在經營模式和內部考核上仍有規模情結，超過了實體經濟的有效融資需求。部分企業借助自身優勢地位，用低成本貸款融到的錢買理財、存定期，或轉貸給別的企業，主業不賺錢，金融反而成了主要盈利來源，這就容易形成空轉和資金沈澱，降低了資金使用效率。

鄒瀾指出，相關部門將加強資金空轉監測，完善管理考核機制。未來隨著經濟轉型升級、有效需求恢復、社會預期改善，資金沉澱空轉的現象也會緩解。當前龐大的貨幣總量增長可能放緩，數據上會有擾動，不宜簡單作同期比較。他強調，但這並不意味著金融支持實體經濟的力度減少，真正需要資金的高效企業反而會獲得更多融資，是金融支持質效提升的體現。

廣義貨幣指一國或地區的貨幣供應量，包括流通中的現金，以及民眾和企業的活期存款、定期存款、儲蓄存款等。其中，民眾和企業的各類存款佔到了絕大多數。此前中國民生銀行首席經濟學家溫彬通過央視分析指出，在整個信貸投放、信用擴大過程中，肯定會在支持實際經濟快速發展的同時，也會導致貨幣總量規模的擴大。

信貸 實體經濟 貨幣

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