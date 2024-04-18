低空經濟概念股領航 上證指數一度站上3100點

低空經濟概念股發威，中國上證指數今天上午盤中一度衝高至3100點，創下今年以來的新高，單日成交額達人民幣4414.32億元（約新台幣1.97兆元）。然而隨後熄火，最終收在3074.22點，3100點得而復失。

綜合第一財經、香港經濟日報報導，上午10時50分左右，上海證券交易所綜合股價指數（上證指數）一度突破3100點大關，來到3102.55點，創下今年新高，同時也是繼去年10月以來再次站上3100點。然而隨後失守，最終以3074.22點作收。

報導提及，今天低空經濟類股表現活躍，成領漲的主要動力之一。在這個趨勢的背後，是官方連日發聲支持低空經濟。

中國工業和信息化部副部長單忠德今天在國新辦的新聞發布會中強調，為了發展低空經濟，特別是統籌高品質發展和高水準安全，將進一步加強部門合作、中央與地方聯動，加快打造低空經濟成長新引擎。

國家發展改革委政策研究室主任金賢東則於17日在新聞發布會中表示，「積極穩妥推動低空經濟發展意義重大、前景光明」。

報導另引述開源證券的研究報告表示，國家級及地方性政策密集發布，中央經濟工作會議也將低空經濟提升到戰略性新興產業的高度，低空經濟產業迎來高速發展期，基礎設施建設是發展低空經濟的首要前提。