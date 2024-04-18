美對陸造船業啟動301調查

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／綜合報導

美國財政部長才剛剛結束對大陸的訪問，雙方也在華府舉行經濟相關會談，不過美國貿易代表戴琪昨（17）日宣告對大陸啟動301調查，大陸商務部則強調美國「一錯再錯」，指出將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

美國貿易代表署17日宣布發起針對中國大陸的海事、物流和造船業的301調查。大陸商務部發言人17日深夜表示對此強烈不滿，堅決反對。

發言人指出，「美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識」。並提到美國多份研究報告顯示，美造船業因過度保護在多年前就已失去競爭優勢。

發言人強調，美方為本國產業提供數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責大陸採取「非市場做法」，「中國產業的發展是企業技術創新和積極參與市場競爭的結果，美方指責根本站不住腳」。

發言人還提到，美國上屆政府啟動對大陸301調查並加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對。「美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯」。

發言人敦促美方「尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制中來」。最後並警告，大陸將密切關注調查進展，「並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益」。

大陸商務部 美國

延伸閱讀

洪秀柱：7月將率200名台灣青年赴浙江參訪

美國政界青年領袖訪台南 黃偉哲：盼台美交流更緊密

澳洲「拒止戰略」應對大陸脅迫 強調北方防衛、戰略報告提及台海

進口大陸蝦仁貼假產地、日本干貝竄改效期 新北6億黑心水產全進食客肚子

相關新聞

大陸GDP增速 八外資調高

大陸首季國內生產毛額（GDP）年增率達5.3%，大幅優於市場預期。首季亮麗經濟數據公布後，至少八家外資投行連袂上調對今年...

陸救房市 擬買爛尾樓當社宅

有消息傳出，大陸擬建立一個全國性的房地產平台公司，專責收購全國各地的爛尾樓，再將轉為保障性住房（台灣稱「社會住宅」），然...

參展國際消博會 台商忙推新產品

想像一下我們每天喝的咖啡被運用在紡織科技上，或許大部分人會覺得不可能。在第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）上，台商張建...

廈門「財政+金融」支援 1.3萬企業受惠

「幸虧有財政部門發布的中小微企業融資增信基金政策，無需任何抵押物，企業就從銀行獲得了一筆100萬元（人民幣，下同）的純信...

江蘇太倉德商 從50萬馬克開始

「德不孤，必有鄰」在江蘇太倉有了一個新含義：新落戶這裡的德企並不孤獨，它的近鄰中肯定有另一家德企。在這座有中國德企之鄉之...

陸房地產白名單 首批逾5200億人民幣獲准

中國大陸城市房地產融資協調機制又有新進展。根據官方消息，截至3月末，商業銀行對協調機制推送的全部第一批白名單項目完成審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。