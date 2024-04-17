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中國經濟蒙塵 3月人民幣存款失守1300億大關

中央社／ 台北17日電

中國經濟前景蒙塵，缺乏投資吸引力，導致國銀人民幣存款直直落，失守1300億元大關。中央銀行今天公布的3月國銀人民幣存款餘額為人民幣1292.36億元，持續改寫102年11月以來新低紀錄。

央行統計，3月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額減少8.87億元，降至1016.28億元，國際金融業務分行（OBU）也減少9.91億元，下滑至276.08億元；國銀人民幣存款餘額合計為1292.36億元，月減18.78億元，不僅跌破1300億元且延續下滑趨勢。

央行外匯局官員說明，3月DBU個人戶、法人戶雙雙下降，尤以個人戶減少情況較顯著，可能是散戶基於自身投資理財考量，不想再持有人民幣。

央行官員表示，中國現在經濟沒有很好，人民幣匯率走弱，加上美中角力持續，都會影響投資策略；此外，美元匯率好、利率也好，確實更有吸引力。

央行官員以今天最新的人民幣專案牌告利率為例，除了特殊限定條件的方案，大多利率僅在2%上下，而目前市面上的美元優存，利率動輒5%，一比之下，美元確實吸睛又吸金。

另外，3月OBU存款減少，除了廠商拿人民幣支付國外貨款，也看到法人戶將人民幣存款轉為美元或澳幣存款。

央行官員直言，國銀人民幣存款餘額直直落，今年3月正式跌破1300億元大關，但這個下滑現象已經持續很久，人民幣不能說沒有亮點，只是別的幣別更有亮點，導致不論個人或法人，都不想要再持有這麼多人民幣。

人民幣匯率 央行

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