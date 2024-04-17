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陸上季GDP增5.3%三季新高 消費零售成長3.1%不如預期

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸今年第1季GDP年增5.3%，三季以來最高。圖為上汽集團旗下MG汽車生產線。（新華社）
大陸今年第1季GDP年增5.3%，三季以來最高。圖為上汽集團旗下MG汽車生產線。（新華社）

大陸國家統計局昨（16）日公布，今年第1季國內生產毛額（GDP）年增5.3%，為三季以來最高。國家統計局表示，5.3%增速是符合實際的，但經濟恢復有不平衡性。據統計，拉動增長的三駕馬車之一「消費零售」年增3.1%，遠遜預期4.6%，官方強調，後續財政政策仍將發力擴內需。

大陸GDP年增率
大陸GDP年增率
國家統計局公佈第1季國民經濟運行，據統計，首季GDP為人民幣29.6兆元，年增5.3%，季增1.6%。至於「三駕馬車」的消費品零售總額年增3.1%、規模以上工業增加值年增4.5%、固定資產投資年增4.5%。

大陸國家統計局副局長盛來運表示，第1季國民經濟開局良好，人行降準、LPR降息，加上「以舊換新」政策效應不斷顯現，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，國民經濟延續回升向好態勢。

盛來運指出，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。「消費的恢復不如生產，而且中小微企業的恢復不如大企業，所以經濟恢復存在一個明顯的不平衡性。」他表示，下階段，要積極培育發展「新質生產力」，加大宏觀政策實施力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，第1季經濟「開門紅」背後主要有三個因素：一是前期降準、貸款市場報價利率（LPR）降息相繼落地，以及近期政策面啟動大規模設備更新和耐用消費品「以舊換新」等效果逐步顯現。其次是以服務消費和製造業投資較快增長；三是海外需求也在整體回暖。

由於製造業表現強勁，外資機構近期上調對今年大陸經濟增長預測。高盛宏觀經濟團隊將大陸2024年全年GDP增速預測從前值的4.8%上修至5%。

消費

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