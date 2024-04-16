陸3月新屋房價跌幅8年最多 分析師指救市措施零碎抑制購屋情緒

路透社今天報導，據中國官方數據計算，中國3月新成屋價格年跌2.2%，降幅是2015年8月以來最大。分析人士認為，中國政府的救市措施零碎而且效果短暫，反而抑制民眾購屋情緒。

中國官方今天公布第一季經濟數據顯示，與去年同期相比，一線城市新建商品住宅售價年減1.5%，減幅比上月擴大0.5個百分點；二、三線城市新屋售價分別年減2.0%和3.4%，減幅比上月分別擴大0.9和0.7個百分點。

路透社根據中國國家統計局數據計算，今年3月新房價格年降2.2%，是自2015年8月以來最大降幅，也較2月的年降1.4%更多。

雖然中國政府推出多項救市措施，包括放寬購屋限制、支持城中村改造及推動銀行加快向房企發放貸款，但分析師認為，這些措施零碎、效果短暫，反而抑壓民眾的購房情緒，並且遏制經濟更廣泛全面復甦。

報導指出，中國3月國內生產毛額（GDP）增長較預期高，但房價仍然下跌，反映房市仍拖累整體經濟。

有分析師認為，中國經濟沒有太大改善，仍然存在下行風險，房產過剩會繼續出現。

澳盛銀行（ANZ）的經濟學家表示，預計今年中國房市投資會下跌12%，房市下行會拖累今年GDP減少0.3個百分點。

分析師都認為，如果沒有較大規模的刺激措施，市場信心及房價不會如同官方預期的速度改善。