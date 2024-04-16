陸手搖飲第二股來了！「茶百道」將集資逾百億元

大陸民眾瘋手搖飲，如今又將喝出第二家上市公司。繼「奈雪的茶」之後，年賣10億杯手搖飲的「茶百道」也要在香港上市了。茶百道15日起至18日招股，集資集資25.9億港元（約合新台幣108億元），成為去年11月以來港股最大型以及今年首檔集資規模逾港幣10億元的新股。

證券時報指出，據公開發行說明書的訊息顯示，茶百道擬發行約1.5億股H股，其中，一成用於公開發售供散戶認購，發售價為每股港幣17.5元，將集資25.9億元，每手200股，一手入場費為3,535.3港元。另外九成則用於國際發售給機構投資者。

文件指出，此次上市所得款項淨額約51%將用於提升整體營運能力及強化供應鏈，20%用於發展數位化能力及委聘及培訓專業人才，12%用於品牌打造及推廣活動，5%用於推廣自營咖啡品牌及在中國各地鋪設咖啡店網絡，2%用於產品開發及創新，10%作營運資金及作一般企業用途。

茶百道計劃4月23日掛牌上市。為了讓股票更好賣出，茶百道聘請11家承銷團，當中過半為中資券商包括中金國際、招銀國際、建銀國際、申萬宏源（香港）、招商證券（香港）、富途、老虎、復星國際證券等，另有外資機構花旗。

事實上，茶百道現階段的公開發售並不理想。數據顯示，茶百道公開發售集資額為2.59億港元，但15日招股融資資金總計0.97億港元，未獲足額認購。其中，融資認購最多的為富途證券的0.83億港元，其次是輝立證券的0.09億港元。

有專業人士表示，一般而言，若公開發行部分未足額認購，就會將未足額部分重新分配至國際配售，由保薦團隊和承銷商對未足額部分包銷，若認購嚴重不足，IPO很可能要擱置或延後。

據了解，茶百道2008年創立於成都，按2023年零售額計，茶百道在大陸現製茶飲店市場中排名第三，市場份額達到6.8%，在大陸共有8,016家門市。茶百道2023年總零售額按年增27%至約人民幣169億元，年銷量10.2億杯，每單平均零售額人民幣27.4元。