京東推動短影音創作 劉強東AI分身將直播

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

京東集團主席劉強東傳出將在京東App上開啟直播，預計最快於本周內正式上播。分析認為，劉強東這次參與直播，是為了進一步推動京東的內容生態和短影音創作，因為京東近期才宣告要投入人民幣10億元（約新台幣44億元）現金和10億流量作為獎勵，扶持短影音領域。

據京東微信公眾號「京東黑板報」昨（15）日宣布，劉強東AI數字人將於16日下午18時18分開啟直播。值得注意的是，在文中的預告影片顯示，出來講話的是劉強東的「分身」京東言犀「採銷東哥」AI數字人。

劉強東「分身」指出，4月16日將在京東採銷直播間和朋友們見面，分享「東哥」在美食、閱讀、生活等方面的經驗與心得，同時為大家帶來京東採銷為大家精挑細選的好物。

對於「劉強東」直播，外界不少分析認為，是為了預熱京東的內容生態和短影音創作，吸引更多原創作者和優質內容機構入駐。

劉強東 微信 直播

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