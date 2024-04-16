儲能價格 預估還會下行

大陸儲能成本下降趨勢加速。大陸第二大風電企業遠景集團預估，儲能的價格還會下行，技術進步空間很大，未來的儲能度電成本一定會降至人民幣0.1元（約新台幣0.4元）以下，新能源加儲能的度電成本能降到人民幣0.3元（約新台幣1.3元）以下，從不穩定電源變成穩定電源，才能真正創造產業價值，推動能源革命真正實現。

新華社報導，遠景集團高級副總裁田慶軍指出，儲能的價格還會下行，現在還不是「底」。儲能避免不了和風電、太陽能一樣的市場發展宿命，近年的關鍵字也是「卷」。不過，「卷」是產業甜蜜的煩惱帶來好處，去年，中國儲能新增裝置再創歷史新高，尤其是新型儲能。

然而，田慶軍認為，中國儲能仍面臨電力市場機制不完善、商業模式不成熟等問題。目前中國儲能並未產生太多價值創造，呼叫率低。現在的儲能都是分散式儲能，不論是強配還是共享儲能，調度難度和管理成本都很高。他強調，任何商業的本質都要看成本，如果成本高，政策再好也推不動。

田慶軍補充，目前儲能成本的下降，並非僅是磷酸鐵鋰價格下降，更重要是倒逼技術創新、工藝創新來完成的成本下降，而此種價格下行，反作用於企業提升產品競爭力，把原在技術上的壁壘打開。由於儲能成本近來下降趨勢顯著，田慶軍判斷，儲能價格還會下行。