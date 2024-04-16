萬科流動性承壓 有解

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸地產商萬科表示，已制定方案以應對階段性經營性困難、流動性短期承壓，目前集團管理層境外公務出行正常進行，沒有外傳限制出境的問題。

綜合彭博與和澎湃新聞報導，萬科在投資者關係活動上坦承，當前遇到了階段性經營性困難，流動性短期承壓，但公司已制定一籃子穩定經營和降低負債的方案，能妥善化解這些階段性壓力。

根據萬科公布的活動記錄表內容，萬科稱，公司將首先立足自救，立足自身能力和資源自我化解風險，對所有在手業務會重新打開和檢視，並制定針對性方案，會用足目前有的各類融資工具化解當前危機，已經積極調集各線力量，以用好用足中央推出的一系列有利於行業化解風險的政策性融資工具。期間萬科得到了金融機構的理解、支持、指導和幫助。

萬科表示，萬科有信心，今明兩年的債務規模將下降人民幣1,000億元，債務風險獲得實質性化解，萬科承諾，萬科集團所有項目，將保證按時高品質交付。

人民幣 債務 風險

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