陸專家：服務型消費2030年升至50%

中國（海南）改革發展研究院院長遲福林14日在海口稱，到2030年，中國大陸服務型消費占比有望由2023年的45%左右，提升至50%以上，服務型消費潛力巨大。

中新社報導，在第四屆中國國際消費品博覽會期間，「把握消費脈搏，洞察發展機遇—2024中國消費發展論壇」當日舉辦。遲福林表示，大陸城鄉居民消費結構升級正處在重要階段。2023年，城鄉居民服務型消費對消費增長的貢獻率達到67.5%。到2030年，大陸城鄉居民服務型消費占比由2023年的45%左右提升到50%以上，預計拉動至少2個百分點的經濟增長。

面對消費升級存在的掣肘，遲福林指出，要以結構性改革破解投資與消費、增長與分配、城市與農村的結構性矛盾。這就需要在加快服務業市場開放、推進結構性改革與政策調整、優化國民收入分配格局、調整國民收入分配結構、提高戶籍人口城鎮化率、破除城鄉二元戶籍制度、強化農村公共服務體系建設等結構性改革。

遲福林指出，未來5到10年，大陸城鄉居民消費結構升級將不斷加快。經濟確定性很大程度取決於消費結構升級；高質量發展的著力點在於形成消費主導的新增長模式。適應城鄉居民消費結構升級趨勢，加大結構性改革力度，將不斷釋放經濟增長潛能，實現可持續增長。