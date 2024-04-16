陸廣交會開幕 業者減價拚出口

中國大陸規模最大的國際貿易展「廣交會」4月15日在廣州開幕。路透報導，香港大學經管商學院金融學講座教授陳志武表示，中國大陸今年需求較低，大量工業出現產能過剩，製造業者要減價來增加出口，因此不論高科技或低技術產品，今年廣交會關鍵詞是「低價」。

2.9萬企業參展

第135屆廣交會將於4月15日至5月5日分三期在廣州舉辦線下展（實體展）、常態化營運線上平台，展覽面積155萬平方公尺，設55個展區。展位總數近7.4萬個，參展企業超過2.9萬家，預計將吸引9.3萬名外國買家參與。

廣交會向來被視為中國外貿情勢的「晴雨表」，每年分春秋兩次在廣州舉辦。今年舉辦正值美國及歐盟關注中國「新三樣」，即電動車、太陽能電池及鋰電池在出口市場中占主導地位之際。

「歐美買家變少」

陳志武表示，外國採購商會發現許多產品價格太低，無法抗拒。但一名廣交會常規參展商表示，他於浙江開設照明產品工廠，今年花人民幣數萬元租了一個展位，但沒有抱太大期望。該參展商稱，近年來歐美買家愈來愈少，一家大型超市買家以往每年會派5至8人來展會，但近年只派1、2人來，而且只是在周圍走走看看。

廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青表示，本屆廣交會第一期、第二期、第三期分別以「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」為主題，加強培育新能源汽車及智慧出行、工業自動化及智慧製造、新能源等相關展區，同時大幅擴大智慧生活專區，重點鞏固建材、衛浴、玩具、孕嬰童等七個跨期調整展區，展期主題更鮮明，題材協同更緊密。

另據中新社報導，周善青指出，本屆廣交會籌備工作進展順利，截至4月13日，已有來自215個國家和地區的14.4萬名境外採購商預註冊。

據報導，本屆廣交會參展品牌企業2606家；擁有國家級高新技術企業、製造業單項冠軍企業、專精特新「小巨人」企業等稱號的優質特色企業超5500家，比上屆增長20%；新參展企業4300多家；民營企業占比增至91%。

此外，本屆廣交會持續優化線上平台功能，重點圍繞提升匹配精準度、溝通順暢度、管理便利度，優化線上平台功能47項，助力供採對接更加便捷高效。

去年第134屆中國進出口商品交易會（秋季廣交會）出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%。