保時捷中國總裁酸「米時捷」：好設計師總是心有靈犀

在大陸網友普遍認為小米SU7是模仿保持捷外型後，保時捷中國總裁及執行長柯時邁（Michael Kirsch）在接受中新經緯專訪時表示：「對於小米SU7和保時捷的相似之處，我認為或許是好的設計總是心有靈犀。」

14日，第四屆中國國際消費品博覽會期間，柯時邁表示，今年一季，保時捷在中國交付16,340輛，較去年同期下降24%。 他表示，銷量下滑的原因是多方面的，新產品發布與交付之間存在時間間隔，而且保時捷堅持「質大於量」的策略，加之去年同期因疫情後出現階段性銷量 反彈，使得年比的基數較高。

保時捷於2001年進入中國大陸市場銷售，2015年開始中國市場成為保時捷全球最大單一市場。不過到了2023年，保時捷全球銷量約32萬輛，較去年同期成長3%，其中中國市場總交付量為7萬9,283輛，較去年同期下滑15%。 今年一季度，保時捷在中國市場的銷售下滑再次引發關注。

3月28日，小米汽車發SU7亮相後，就被網友調侃該車外觀酷似保時捷，並稱其為「米時捷」。 小米汽車創辦人雷軍在發表會表示，小米汽車要造媲美保時捷和特斯拉的Dream Car。

小米汽車發表後，保時捷的官方直播間也熱鬧非凡。 對此，柯時邁對中新經緯表示，「對於小米SU7和保時捷的相似之處，我認為或許好的設計總是心有靈犀。」

他稱，保時捷遵循品牌獨特的設計美學以及「設計追隨功能」的信條，在過去75年的歷史中形成了鮮明的品牌辨識度。 保時捷在產品研發上始終秉持勇於創新的精神，在產品製造上堅守嚴謹細緻的標準。 「我們期待適用同等標準甚至更高要求的企業與我們進行公平、公正、誠實、合法的良性競爭。」