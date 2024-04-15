快訊

女友大罵渣男劈腿約砲 沈建宏回「花錢不算」道歉了

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

保時捷中國總裁酸「米時捷」：好設計師總是心有靈犀

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為保時捷在第四屆中國國際消費品博覽會上的展位。（新華社）
圖為保時捷在第四屆中國國際消費品博覽會上的展位。（新華社）

在大陸網友普遍認為小米SU7是模仿保持捷外型後，保時捷中國總裁及執行長柯時邁（Michael Kirsch）在接受中新經緯專訪時表示：「對於小米SU7和保時捷的相似之處，我認為或許是好的設計總是心有靈犀。」

14日，第四屆中國國際消費品博覽會期間，柯時邁表示，今年一季，保時捷在中國交付16,340輛，較去年同期下降24%。 他表示，銷量下滑的原因是多方面的，新產品發布與交付之間存在時間間隔，而且保時捷堅持「質大於量」的策略，加之去年同期因疫情後出現階段性銷量 反彈，使得年比的基數較高。

保時捷於2001年進入中國大陸市場銷售，2015年開始中國市場成為保時捷全球最大單一市場。不過到了2023年，保時捷全球銷量約32萬輛，較去年同期成長3%，其中中國市場總交付量為7萬9,283輛，較去年同期下滑15%。 今年一季度，保時捷在中國市場的銷售下滑再次引發關注。

3月28日，小米汽車發SU7亮相後，就被網友調侃該車外觀酷似保時捷，並稱其為「米時捷」。 小米汽車創辦人雷軍在發表會表示，小米汽車要造媲美保時捷和特斯拉的Dream Car。

小米汽車發表後，保時捷的官方直播間也熱鬧非凡。 對此，柯時邁對中新經緯表示，「對於小米SU7和保時捷的相似之處，我認為或許好的設計總是心有靈犀。」

他稱，保時捷遵循品牌獨特的設計美學以及「設計追隨功能」的信條，在過去75年的歷史中形成了鮮明的品牌辨識度。 保時捷在產品研發上始終秉持勇於創新的精神，在產品製造上堅守嚴謹細緻的標準。 「我們期待適用同等標準甚至更高要求的企業與我們進行公平、公正、誠實、合法的良性競爭。」

保時捷 小米汽車

延伸閱讀

小米汽車SU7開售 5天破10萬人大定

太囂張！三寶開保時捷撞特斯拉 肇事不道歉還踹門狂罵：撞死也就89萬的事

小米效應？中國、北美保時捷第一季銷售大跌，最多竟達24％

禍從天降！廖老大名貴超跑運澎湖參賽 貨櫃突掉落砸毀千萬保時捷

相關新聞

保時捷中國總裁回應「米時捷」：好的設計總是心有靈犀

小米汽車SU7發布後因外型神似保時捷Taycan，被部分中國網友調侃稱其為「米時捷」。對此，保時捷中國總裁柯時邁（Mic...

高盛指大陸民營房企交樓 資金缺口逾17億元

高盛研究報告稱，中國大陸民營地產開發商在交樓方面，面臨高達人民幣4兆元（約合新台幣17.6億元）的資金缺口，這加劇了這個...

凱盛融英為例 中國國安部控諮詢公司接受境外公司委託竊密

中國國安部14日推出「『10大反間諜案例』專題展播」，以前貝恩顧問和前摩根史坦利投資銀行家於2006年在上海創立的投資諮...

時速400公里 中國最快高鐵CR450年內出廠

中國高鐵持續研發新技術及新產品，官媒報導，由中國國鐵集團主導實施100%自研的CR450科技創新工程目前正全面推進，瞄準...

港特首談經濟發展五大重點 把握新質生產力機遇

香港行政長官李家超今天提出本地經濟發展的五大重點，包括吸納企業和人才，以及把握好中國發展新質生產力的機遇

廣交會15日開幕近3萬家企業參展 主打「低價」

中國大陸規模最大的國際貿易展「廣交會」15日在廣州開幕。路透報導，香港大學經管商學院金融學講座教授陳志武表示，中國今年需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。