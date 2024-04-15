澳洲13日隨機砍人事件 中國留學生1死1傷

澳洲雪梨一處購物中心13日發生隨機砍人事件，造成6死、至少12人受傷。據央視新聞報導，14日晚間，經中國駐澳洲大使館、駐雪梨總領館證實，在這起不幸事件中，有1名中國公民死亡，另1名中國公民受傷，均為中國留學生。

中國駐雪梨總領館代總領事王春生表示，事件發生後，使領館方面第一時間與澳方取得聯繫，經多方反覆核實，澳方目前確認，事件中確實有1名中國公民死亡，另外有1名中國公民受傷。王春生表示，使領館將同死者家屬、大陸國內相關部門，和澳方保持密切聯繫，全力做好後續事宜，提供協助。

中國駐澳洲大使館公使銜參贊兼總領事蔡志烽稱，確認事件造成1名中國留學生遇難，另1名中國留學生嚴重受傷。使領館方面已經將情況報告給國內，並聯繫死傷留學人員的家屬，使領館將全力為有關學生家屬來澳處理善後及照料傷者等提供協助。