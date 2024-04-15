快訊

影／大甲媽凌晨回鑾安座 顏清標：37年來人數最多一年

奇瑞要幫歐豪華品牌造車

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
奇瑞董座透露歐洲兩家豪華品牌車企或將採其平台造車。圖為奇瑞捷豹路虎第50萬輛車出廠。（新華社）
奇瑞董座透露歐洲兩家豪華品牌車企或將採其平台造車。圖為奇瑞捷豹路虎第50萬輛車出廠。（新華社）

大陸車企奇瑞汽車董事長尹同躍昨（14）日進行駕駛旗下高端品牌星途星紀元ET進行長途高速高階智駕挑戰直播活動，在場大陸媒體人吳佩在微博上引述尹同躍言論表示，「某歐洲豪華品牌」要用星途星紀元的技術平台造車，有一家已接近落實簽約，另一個海外品牌「也在談」。

公開資料顯示，星途為奇瑞汽車子品牌，在2019年的4月16日正式上市，主打SUV車輛，且以高端客群為主。

IT之家報導，尹同躍稱，星途星紀元品牌「要往高端走」，更放言要將其打造成「奇瑞的BBA（賓士、BMW及AUDI）」，就像豐田的LEXUS。他還說，奇瑞是中國汽車出口第一名，不用加定語，各個維度都是。「中國出口的乘用車，每三台就有一台是奇瑞。」

值得注意的是，奇瑞在2012年與捷豹路虎共同出資成立奇瑞捷豹路虎汽車，雙方股比50：50。該車企目前已推出攬勝極光L、全新發現運動版、捷豹XFL、捷豹XEL及捷豹E-PACE等車型。路虎攬勝純電動版車型據悉將於年內正式發布。也因此，有網友推測尹同躍口中的合作方可能是捷豹路虎。

據了解，奇瑞捷豹路虎汽車的量產車型的款式不多，但卻有一批死忠的車迷願意埋單。

此前，奇瑞控股集團董事長尹同躍曾為星途定下銷量目標，2024年星途品牌至少實現50萬輛的年銷量。

據奇瑞近日發布銷量數據：3月奇瑞銷售汽車18.16萬輛。其中，奇瑞品牌銷量11.69萬輛，年增40.7%；星途品牌銷量6,653輛，年增3%；捷途品牌銷量3.55萬輛，年增82%。相較奇瑞其他兩個品牌，高端品牌星途銷量與增速顯得黯然失色，且今年第1季，星途累計銷量2.4萬輛，如要達到50萬輛的目標，挑戰不小。

高端品牌之外，奇瑞也面向年輕消費者出力。奇瑞12日才在北京舉辦新勢力iCAR品牌之夜，該品牌明確「年輕人的車」的定位。尹同躍出席該活動還稱集團將不遺餘力地支持iCAR的發展，「投入沒有上限」。

北京 品牌 高端

延伸閱讀

多了第三排座椅的CX-60？全新Mazda CX-80預告發表！

北美本田品牌旗艦性能休旅 Acura MDX小改款登場

美規全面漲價！2025 Subaru Forester 起價29,695美元

Nissan Sentra小改款編成流出 中階配備車道維持、12.3吋中控螢幕

相關新聞

蕭茲抵重慶 訪中德汽車合資企業

德國總理蕭茲昨天抵達中國大陸西部經濟大城重慶，率三名部長和眾多企業家展開三天訪中行程，首站即造訪德企在中國合資公司，傳遞...

陸國務院副總理何立峰赴鄭州看建案 強調保障房地產按時交付

中國大陸房市近年頻繁暴雷，避免建案爛尾、保交樓成為當務之急。據新華社，大陸國務院副總理何立峰13日至14日在鄭州調研房地...

時速400公里 陸最速高鐵今年出廠

大陸高鐵持續研發新技術及新產品，陸媒指出，由大陸國鐵集團主導實施百分百自研的CR450科技創新工程目前正全面推進，瞄準高...

小米汽車SU7開售 5天破10萬人大定

在宣布投身造車3年後，小米汽車SU7日前正式發布。5天後，小米SU7首批交付儀式在位於北京亦莊的小米汽車工廠總裝車間舉行...

四川砸5億 蓋海水模擬養殖場

在大陸西部內陸省份養殖海魚海蝦，可能嗎？答案是能！近日，投資5億元人民幣的中科水產玉泉凡納濱對蝦養殖園區項目，落地四川德...

拚擴大內需 消博會4千品牌參展

13日啟動的第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）上，各種消費新場景、新產品、新模式接連亮相，折射中國大陸消費市場熱力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。