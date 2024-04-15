兩岸微流行／化廢為寶 地溝油變航油

大陸人愛吃麻辣火鍋，尤其四川、重慶等地，每年產生大量餐飲廢油，俗稱為地溝油，如何妥善處理成為難題，如今在科技加持下，四川有環保公司將之化廢為寶，轉化成工業混合油，可用於生產「生質航空燃油」供航空運輸使用，成為推進綠色發展，節能減排的利器。

生質航空燃油是以再生資源作為生產原料的航空燃油，原料主要來源包括餐飲廢油、動植物油脂、農林廢棄物等。

中新社報導，位於成都市金堂縣的四川金尚環保科技有限公司，每年固定收集周邊各大餐飲場所的廢棄油，經過抽樣檢測後，倒入專業設備執行預處理加工工序。該公司品控部經理文章說，廢棄油採購回來，會透過去水、去雜、去氯等處理，再送入精煉，進行純化脫酸，脫金屬離子等，最後轉化為高品質的工業混合油，這種工業混合油是生產生質航油的重要原料之一。

相較於傳統航空燃油，生質航油的二氧化碳排放可減排50%以上。目前該公司的工業混合油年產量達10萬噸，主要出口到歐洲、美國、新加坡等地。

此外，大陸東南大學能源與環境學院教授馬隆龍及其團隊近期探索用秸稈煉製生質航油，他指出，使用生質航油的優點在於不需要對飛機及發動機進行改裝 ，這也是目前航空領域中碳減排的最佳選擇。

馬隆龍說，研發的永續生質航油目前正進入產業化推廣階段，計畫今年底前搭建年產萬噸的生產線；去年底迄今已有近十家企業有明確合作意向。