四川砸5億 蓋海水模擬養殖場

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
中科水產玉泉凡納濱對蝦養殖園區。圖／本報四川德陽傳真
中科水產玉泉凡納濱對蝦養殖園區。圖／本報四川德陽傳真

在大陸西部內陸省份養殖海魚海蝦，可能嗎？答案是能！近日，投資5億元人民幣的中科水產玉泉凡納濱對蝦養殖園區項目，落地四川德陽綿竹市，打造四川省第一家海水模擬魚蝦養殖項目。

據悉，該項目選址在當地玉泉鎮玉江村，計畫占地面積190餘畝，擬建現代化全封閉式恒溫迴圈水養殖車間6棟、標準化育苗車間1棟、自動化成蝦魚車間6棟、尾水處理車間1棟、殘餌糞便處理車間1棟、恒溫存儲車間1棟、技術研發中心、實驗室、智能控制室等，將採用數位化、智能化的全封閉恒溫迴圈水養殖模式，類比自然海洋生態養殖環境，實現零排放、零添加、零汙染的智能化綠色水產養殖。

據該項目負責人稱，養殖產品包括凡納濱對蝦、東星斑等綠色海產品，建成後將年產優質凡納濱對蝦1.5至1.7億尾，年創產值約1.8億元人民幣。

據了解，玉泉鎮因泉眼眾多而得名，擁有豐富的地下泉水資源。此次引入海水模擬魚蝦養殖項目，正式以當地百口活泉為依託，開展泉水保護和泉眼打造工作。

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