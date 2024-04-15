陸今年經濟增速 高盛、花旗上調預測

高盛、花旗近日分別發布報告表示，2024年中國大陸經濟開局良好，預計大陸政府設定的「5%左右」的GDP增速目標可實現，並上調對2024年全年大陸GDP增速預測。高盛從4.8%上調至5.0%，花旗從4.6%上調至5.0%。

新華社報導，高盛研究部宏觀經濟團隊近期發布的報告表示，今年1至2月大陸經濟數據總體好於預期，3月大陸製造業採購經理指數（PMI）數據高於市場普遍預期，同時近期發布的高頻數據顯示出大陸經濟的韌性。因此，高盛重新評估了大陸經濟增長趨勢並相應調整了對大陸實際GDP增速的預測。

高盛報告表示，3月份，大陸製造業PMI為50.8%，比上月上升1.7個百分點，同時非製造業商務活動指數保持增長，顯示大陸經濟繼續企穩回升。消費方面，今年清明假期的人均旅遊支出已超過2019年同期水平。

花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮在研報中分析，年初以來，大陸出口和工業生產已明顯回暖，3月份製造業PMI表現令人振奮。近期花旗已將今年大陸GDP增速預測從4.6%上調至5.0%。

余向榮認為，新一輪穩增長政策正加快落地。從配套政策看，大陸政府正推動大規模設備更新和消費品以舊換新；前兩個月大陸全國一般公共預算支出已完成全年預算的15.3%，支出進度為近年同期最快；此外，大陸政府釋放了更加強烈的優化營商環境、推進對外開放的訊號。