隔10年公布新「國九條」 陸資本市場制度化進入「3.0時代」

時隔10年，大陸國務院日前公布「關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，為繼2004年、2014年後，中國資本市場的第三份「國九條」。專家分析，接下來註冊制改革將進入更制度化、法治化、標準化的「3.0時代」。

據界面新聞報導，安永大中華硬科技產業中心審計主管合夥人湯哲輝指出，在2023年2月，證監會啟動全市場股票發行註冊制改革時，已強調起草文件過程中的「三個堅持」：「堅持政治優先」、「堅持嚴謹細緻」、「堅持科學審慎」。

湯哲輝表示，這次「意見」突出「人民性」，強調要實踐「金融為民」的理念，中國資本市場經過30多年發展，已成為具全球影響力的重要市場，而個人投資者數量眾多是大陸資本市場重要特徵，如何尊重投資者、敬畏投資者、保護投資者，就是資本市場「人民性」的重要體現。

湯哲輝分析，本次「國九條」為資本市場帶來的影響主要體現在幾個方面：明確提高上市標準、完善科創屬性評估；進一步完善發行上市制度，強化發行上市全鏈條責任；嚴格上市公司持續監管，嚴厲打擊各類違規減持；加大退市監理力度，形成良好的循環；促進新質生產力發展，提升企業直接融資能力；加強程序化交易監管，推動程序化交易規範發展。

湯哲輝表示，註冊制改革的核心要素之一，就是要推動發行上市條件的制度化。他指出，滬深主板適合業務模式成熟企業的上市，新修訂的「股票發行上市審核規則」，明確主板企業的「產業地位、績效規模、核心技術流程、產業發展趨勢與經營穩定性」等的判斷維度，並突顯產業代表性、增加科技元素。

而在創業板方面，深交所圍繞著促進「新質生產力」發展要求出發，明確「三創四新」的邏輯和標準，並進一步提高上市門檻及反映創新企業成長性的相關指標。

湯哲輝表示，上述調整，體現現階段中國資本市場的使命，就是要將有限資源配置到國家科技創新最需要的地方，持續加大對關鍵領域、重要區域和薄弱環節的支持力度，料將加強對科技自立自強、卡頸、進口替代企業上市的支持。