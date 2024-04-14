華為新機P70未發先售

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

華為即將推出的新智慧手機P70仿造Mate 60 Pro「未發先售」方式，近期在北京的三家華為門市開放讓感興趣的買家預訂，無需支付押金僅需透過掃描二維碼完成預訂登記，能否像Mate 60系列一樣再度締造傳奇，則有待觀察。

大陸積體電路與手機網站「集微網」報導，銷售人員表示，目前雖然無法確定P70系列的上市時間，消費者可以根據自己的需求選擇不同記憶體的版本。不過，關於手機的顏色、配置等詳細信息，門市方面目前還未得知。

南方報業集團官方新聞用戶端「南方+」報導，華為位於廣州幾家經銷商門市店長透露，儘管目前P70系列手機的開售時間還沒有確定，但如果消費者有需要，可以先「盲訂」，在型號、顏色等信息均未知的情況下，先留下電話、姓名等信息「搶一個購買名額」，待產品正式發布後，再選定款式，正式下單。

廣州越秀區華為經銷商門市李姓店長還表示，根據通路消息，今年P70系列可能只有P70、P70 Pro和P70 Art（藝術典藏版）三款，「超大杯」Pro+這個型號「應該不會做」。

價格方面，李姓店長還指出，最高配定價估計約人民幣10,999元到11,999元。

2023年，華為憑藉Mate 60系列重返高階智慧手機市場，引發關注和討論。蘋果iPhone在大陸的銷量急劇下降，也被歸咎於Mate 60系列新機發布。

近幾個月來，有傳言稱華為將很快推出P70，預計它將像Mate 60一樣配備先進的晶片。華為P系列擁有先進的攝影機，並以時尚的設計而聞名，而同樣高端的Mate系列則強調性能和商務功能。

在華為鴻蒙生態春季溝通會上，華為發布了智界S7汽車和MateBook X Pro筆記型電腦，但沒有提及手機，這讓大批粉絲感到失望。

北京 店長 消費者

延伸閱讀

重慶政務工作App取消iOS 開發華為鴻蒙應用

華為建半導體設備研發中心開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

廣州東部中心發展基金首發 總規模200億人民幣

豐田傳攜手華為造車 共同合作打造智慧駕駛方案

相關新聞

大陸宣布汽車及家電等產品詳細計畫 支持消費者折舊換新

大陸商務部宣布汽車及家電等消費產品折舊換新詳細計畫，以提振國內需求。中央政府將對地方政府提撥資金，支持消費者折舊換新。

重慶政務工作App取消iOS 開發華為鴻蒙應用

中國頻傳公務機關禁用iPhone手機之際，重慶市政務工作平台App「渝快政」11日通知用戶，因為「技術原因」，不再支持蘋...

陸首季GDP成長估放緩

大陸國家統計局，將於4月16日發布第1季國內生產毛額（GDP）等經濟數據。中華經濟研究院第一所助研究員王國臣認為，受到去...

大陸平價手機 AI模型成標配

AI大模型正透過平價手機走向大眾。近期包括紅米、中興、真我等多家廠商發布了新品，這些產品定位都在中低階，起售價不超過人民...

匯金增持四大國行股 大賺

大陸四家國有大行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行）陸續揭露了過去6個月中央匯金的增持情況。自去年10月開啟增持至...

華為新機P70未發先售

華為即將推出的新智慧手機P70仿造Mate 60 Pro「未發先售」方式，近期在北京的三家華為門市開放讓感興趣的買家預訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。