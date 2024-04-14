華為新機P70未發先售

華為即將推出的新智慧手機P70仿造Mate 60 Pro「未發先售」方式，近期在北京的三家華為門市開放讓感興趣的買家預訂，無需支付押金僅需透過掃描二維碼完成預訂登記，能否像Mate 60系列一樣再度締造傳奇，則有待觀察。

大陸積體電路與手機網站「集微網」報導，銷售人員表示，目前雖然無法確定P70系列的上市時間，消費者可以根據自己的需求選擇不同記憶體的版本。不過，關於手機的顏色、配置等詳細信息，門市方面目前還未得知。

南方報業集團官方新聞用戶端「南方+」報導，華為位於廣州幾家經銷商門市店長透露，儘管目前P70系列手機的開售時間還沒有確定，但如果消費者有需要，可以先「盲訂」，在型號、顏色等信息均未知的情況下，先留下電話、姓名等信息「搶一個購買名額」，待產品正式發布後，再選定款式，正式下單。

廣州越秀區華為經銷商門市李姓店長還表示，根據通路消息，今年P70系列可能只有P70、P70 Pro和P70 Art（藝術典藏版）三款，「超大杯」Pro+這個型號「應該不會做」。

價格方面，李姓店長還指出，最高配定價估計約人民幣10,999元到11,999元。

2023年，華為憑藉Mate 60系列重返高階智慧手機市場，引發關注和討論。蘋果iPhone在大陸的銷量急劇下降，也被歸咎於Mate 60系列新機發布。

近幾個月來，有傳言稱華為將很快推出P70，預計它將像Mate 60一樣配備先進的晶片。華為P系列擁有先進的攝影機，並以時尚的設計而聞名，而同樣高端的Mate系列則強調性能和商務功能。

在華為鴻蒙生態春季溝通會上，華為發布了智界S7汽車和MateBook X Pro筆記型電腦，但沒有提及手機，這讓大批粉絲感到失望。