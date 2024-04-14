俄企對陸付款受阻 影響出貨

俄羅斯公司在向中國大陸支付款項時面臨越來越多的障礙，俄媒報導稱，此舉將導致中國大陸電子元件的製造受到影響。

綜合俄羅斯《生意人報》及《消息報》報導，自3月底以來，部分中國大陸銀行停止接受來自俄羅斯的付款，特別是伺服器、儲存系統和筆記型電腦等關鍵電子元件的交易。

生意人報報導，與先前只是針對成品的限制相比，此舉擴大限制範圍。有鑒於中國大陸是此類零件的唯一供應商，組裝這些電子產品的俄羅斯公司將可能嚴重延誤出產。

消息報稱，幾家中資銀行正在向俄羅斯客戶詢問相關交易細節，包括是否涉及俄羅斯軍方、烏克蘭內被俄法控制的地區，或涉及古巴、伊朗和敘利亞等國家。

俄羅斯2022年2月出兵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯金融系統實施制裁，包括協助莫斯科入侵烏克蘭的海外金融公司。同時，中國大陸、阿拉伯聯合大公國和土耳其等多家銀行在今年3月加強遵循規範，導致向莫斯科的交易出現延誤或被拒絕。

中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉曾在2月受訪時曾說，近期中俄之間結算出現問題，原因是遭到第三國干預，「人民幣在中俄雙邊支付占比已超過90%，並會採用盧布在內的貨幣結算，讓兩國企業家間的接觸更容易。」

美國之音此前報導，美國政府一直在告誡包括土耳其和中國大陸在內國家的銀行說，如果它們繼續支持與俄羅斯的貿易，就有可能遭遇二級制裁。

消息報在3月下旬引述市場消息報導，中國大陸的平安銀行和寧波銀行已經停止處理來自俄羅斯的人民幣結算業務。星展銀行、長城華西銀行和浙商銀行則對俄羅斯業務提出了一些限制措施。