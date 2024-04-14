陸首季GDP成長估放緩

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

大陸國家統計局，將於4月16日發布第1季國內生產毛額（GDP）等經濟數據。中華經濟研究院第一所助研究員王國臣認為，受到去年高基期效應的影響，第1季GDP年增率或許會放緩至4.5%；而大陸多家機構預計，第1季將迎來開門紅，GDP年增率大約在4.8%到5.5%之間。

拉動大陸經濟的三駕馬車分別是出口、消費、投資。因此王國臣認為，首先還是要關注房地產風暴後續發展。王國臣也不看好這次歐美對大陸的反傾銷措施，認為歐美若要加強關稅跟反傾銷稅，物價還會繼續上漲，所以對大陸外貿出口新三樣（新能源汽車、鋰電池、太陽能電池）的制裁不會太狠，大陸的出口不至於會太差。

路透11日公布了一項針對86位經濟學家的調查，預測中值顯示大陸第1季GDP增速將放緩至4.6%。

第一財經日報報導，中國銀行研究院發布的報告認為，從內部看，宏觀政策進一步發力，經濟成長內生動力增強，服務消費和製造業投資成為主要支撐。初步預計，第1季GDP年增4.8%左右。

長江證券首席經濟學家伍戈表示，今年年初，多項經濟數據超出市場預期。固然有春節服務業脈衝等影響，但統計口徑優化、閏年工作日等效應，也引致基數「降低」情形下投資、工業數值的向上擾動。

反傾銷

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