兩岸人物／娃哈哈宗馥莉 創二代女力

娃哈哈集團副董事長兼總經理宗馥莉，3月6日出席大陸飲料工業協會年會並演講，這是她在父親宗慶後2月25日病逝後首次在公眾場合露面。外界關注的是，作為大陸民企二代接班人代表的女兒宗馥莉，之後會將娃哈哈帶往什麼樣的方向。

富比士中國3月7日發布「2024傑出商界女性百強」，宗馥莉排名第14位。早在2017年富比士發布的2017中國最傑出商界女性排行榜中，宗馥莉就排名第13位；另據2015年在全球知名財富公司Wealth-X公布的一份榜單顯示，宗馥莉以30億美元身家居亞洲十大年輕富豪第3名。

宗馥莉小檔案

澎湃新聞報導，宗馥莉在演講中稱自己既是一名在行業摸索了20年的「老兵」，也是接過企業經營「接力棒」的「新將」。

她表示，娃哈哈雖是一家食品飲料企業，但成長歷程也是從工業自動化到智慧化的縮影，「實體製造業是一個充滿無限可能的行業，一個小小的技術改進或者理念的革新都會帶來不同的驚喜。」

至於娃哈哈飲料未來的布局，宗馥莉指出，將持續對飲料產品開展降糖減糖工作，圍繞已有的拳頭產品進行推陳出新，已推出的有低糖版營養快線、無糖版非常可樂、無糖蘇打水、無糖純茶等數十款低糖、無糖版新老品。

新民周刊報導，現年42歲的宗馥莉，14歲時就被父親送往美國留學，在大學畢業後就回到了家族企業中。「我出去的時候目標很明確，是去讀書的。讀完書我就回來。」

宗馥莉先是擔任娃哈哈蕭山二號基地管委副主任，並且在4個月後擔任娃哈哈童裝與卡倩娜日化用品總經理。

2007年，宗慶后把主做食品飲料生產加工的杭州宏勝飲料分拆出來給女兒單獨經營，並且逐步給獨立權力。由此宗馥莉真正開始了自己創二代的道路，不僅是宏勝飲料集團總裁，同時還兼任娃哈哈進出口公司總經理。2018年，宗馥莉自告奮勇地擔任娃哈哈集團公關部長。

宗馥莉曾表示，移動互聯時代到來，打破了傳統零售業邊界，傳統消費品企業競爭加深，同時面臨創新的挑戰，而公司對市場變化的調整相對遲滯。她也毫不掩飾表達對同城競爭對手農夫山泉的欣賞，她說，農夫山泉十多年堅持不懈地培育純茶飲料市場，終於受到大陸民眾認可。