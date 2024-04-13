兩岸人物／阿里 CEO 要靠 AI 重返榮耀

在大陸電商環境激烈「內卷」下，阿里巴巴正面對各方對手不斷侵蝕市占的艱難挑戰，其中，阿里計劃出售一些消費業務的傳言也在二月財報會議上給坐實。現在，阿里巴巴想要重新建構集團新秩序並再創高峰，要靠的關鍵人物之一，即是目前掌握集團大權並備受馬雲所信賴與扶持的阿里集團元老--吳泳銘。

1975年出生的吳泳銘，是阿里巴巴集團資深副總裁，同時也是阿里集團的創辦人、合夥人，與馬雲和蔡崇信同為「十八羅漢」，員工編號004。不同於其他創辦人，吳泳銘也是「十八羅漢」中相對年輕的那位，由於具有技術背景，因而有「第一代程序員（程式設計師）」的稱號。

吳泳銘小檔案

自大學畢業後，吳泳銘就一路追隨馬雲。從馬雲的第一個創業公司「中國黃頁」，再到如今的阿里集團。在2003年時，淘寶啟動時，吳泳銘還受馬雲還點名作為「七員大將」之一。在2004年支付寶成立時，吳泳銘又成為支付寶的技術總監。

去年，吳泳銘正式回歸上任阿里集團CEO，隨後又逐步接手淘天集團董事長、阿里雲智能集團董事長兼CEO職位後，緊接著又兼任淘天集團CEO。自此，吳泳銘大權在握，這也代表著阿里集團正式邁入吳泳銘的大一統時代。

上海報業集團旗下「藍鯨財經」指出，阿里正面臨多場硬仗，最艱難的是拼多多和抖音電商等平台正在重塑大陸網路戰爭的格局，尤其而這兩家都咬下了阿里核心的電商業務。

而為復興而更換管理層的阿里，遇見正在狂飆突進的拼多多和抖音電商，還可能會加入「視頻號」和小紅書等流量對手，海外還有Temu和SHEIN，「這場仗一定有得打，但會很慘烈」，阿里需要穩住陣腳並著手進行防守反擊。

由於過去的一整年，阿里巴巴都處在激烈的調整狀態中，而吳泳銘也扛起重新建構阿里巴巴「新秩序」的重責大任。

去年11月，吳泳銘在阿里業績電話會上公開阿里面向未來十年的重要優先級明確為三個方向：技術驅動的互聯網平台業務、AI驅動的科技業務、全球化的商業網絡。實際上，在吳泳銘建構的阿里新秩序中，電商業務和雲端運算是核心之中的核心。

其中，吳泳銘在AI電商的布局動作上已逐漸明確。他透露，阿里巴巴為了加速產業智能化，將從產業生態、算力平台、智能應用三個方面進行。吳泳銘實際上是一步一腳印要讓阿里巴巴將AI作為驅動力，再次奮力一搏拼回高峰，延續馬雲過往的傳奇。