惠譽香港信評不變 展望穩定 與大陸表現脫鉤

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）確認香港長期外幣發言人違約評級（IDR）為「AA-」，評級展望維持「穩定」。惠譽指出，香港信貸基礎強勁，擁有大額財政緩衝，雖然會受到多年財政赤字影響，但不會對信貸狀況構成壓力。

經濟通通訊社報導，惠譽表示，雖然該機構將大陸的信評展望降為「負面」，但相信不會對於香港的信貸狀況構成嚴重影響，而大陸的「負面」展望，主要反映大陸為應對經濟在轉型下出現的不確定性，公共財政前景風險增加。

惠譽提到，香港經濟雖然高度倚賴大陸，但仍維持「AA-」信評，主要由於香港擁有龐大的財政緩衝，強勁的外部財政及人均收入較高，而且公共及外部財政情況也與獲得「AA」信評的地區相當。

法廣網報導，在世界三大國際信評機構中，穋迪率先於去年底，把大陸和香港的信用評等展望調低至「負面」，但維持香港的信評為「Aa3」。至於標準普爾，去年5月對香港信評為「AA+」，評等前景展望為「穩定」，認為香港經濟不致於受疲軟的外圍環境所拖累。