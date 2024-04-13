惠譽香港信評不變 展望穩定 與大陸表現脫鉤

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
國際評級機構惠譽確認香港長期外幣發言人違約評級為「AA-」，評級展望維持「穩定」。 香港中通社圖片
國際評級機構惠譽確認香港長期外幣發言人違約評級為「AA-」，評級展望維持「穩定」。 香港中通社圖片

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）確認香港長期外幣發言人違約評級（IDR）為「AA-」，評級展望維持「穩定」。惠譽指出，香港信貸基礎強勁，擁有大額財政緩衝，雖然會受到多年財政赤字影響，但不會對信貸狀況構成壓力。

經濟通通訊社報導，惠譽表示，雖然該機構將大陸的信評展望降為「負面」，但相信不會對於香港的信貸狀況構成嚴重影響，而大陸的「負面」展望，主要反映大陸為應對經濟在轉型下出現的不確定性，公共財政前景風險增加。

惠譽提到，香港經濟雖然高度倚賴大陸，但仍維持「AA-」信評，主要由於香港擁有龐大的財政緩衝，強勁的外部財政及人均收入較高，而且公共及外部財政情況也與獲得「AA」信評的地區相當。

法廣網報導，在世界三大國際信評機構中，穋迪率先於去年底，把大陸和香港的信用評等展望調低至「負面」，但維持香港的信評為「Aa3」。至於標準普爾，去年5月對香港信評為「AA+」，評等前景展望為「穩定」，認為香港經濟不致於受疲軟的外圍環境所拖累。

惠譽 香港

延伸閱讀

分析：香港「兩制」不斷收緊 經濟也要配合北京

香港大火造成5死 揭露許多大廈未遵守消防指引

長榮航空開航高雄-香港新航線 5月15日起再增每日2班

缺法官案件積壓 香港刑事案排期平均442天

相關新聞

陸3月出口大減7.5% 進口萎縮

大陸海關總署昨天公布三月進出口數據，按美元計，三月進出口、出口以及進口總額分別為五千零八億美元、二七九六億美元以及二二一...

陸推「國九條」提高上市標準 國務院發布相關意見

大陸國務院昨（12）日印發「關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，共九個部分，是資本市場第三個「國九條...

惠譽香港信評不變 展望穩定 與大陸表現脫鉤

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）確認香港長期外幣發言人違約評級（IDR）為「AA-」，評級展望維持「穩定」...

境外手機可綁定微信支付 僅需提交卡片相關資料

大陸手機支付普及度高，但對於短期到訪的境外遊客未必方便。騰訊昨（12）日公布，境外人士在下載或更新WeChat應用程式至...

萬科評等降至垃圾級 標普一次下調三個等級至BB+

繼國際信評機構穆迪（Moody’s Ratings）、惠譽（Fitch Ratings）之後，標準普爾全球評級（S&P ...

兩岸人物／阿里 CEO 要靠 AI 重返榮耀

在大陸電商環境激烈「內卷」下，阿里巴巴正面對各方對手不斷侵蝕市占的艱難挑戰，其中，阿里計劃出售一些消費業務的傳言也在二月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。