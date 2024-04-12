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中國3月出口衰退7.5% 第1季進出口成長1.5%

中央社／ 台北12日電
據中國海關總署今天發布，中國第1季進出口總值1兆4313.4億美元，比去年同期成長1.5%。相較前2月出口總值年增7.1%，3月份出口總值5008.1億美元，年減7.5%。中新社
據中國海關總署今天發布，中國第1季進出口總值1兆4313.4億美元，比去年同期成長1.5%。相較前2月出口總值年增7.1%，3月份出口總值5008.1億美元，年減7.5%。中新社

據中國海關總署今天發布，中國第1季進出口總值1兆4313.4億美元，比去年同期成長1.5%。相較前2月出口總值年增7.1%，3月份出口總值5008.1億美元，年減7.5%。

據發布，中國第1季出口呈現衰退的主要貿易對象，包括歐盟（－5.7%）；美國（－1.3%）；日本（－8.7）；韓國（－9.3%）；英國（－1.0%）；澳洲（－8.9%）。

中國第1季出口呈現增長的主要貿易對象，包括東南亞國協（4.1%）、拉丁美洲（9.3%）、印度（1.9%）、俄羅斯（2.6%）、加拿大（3.8%）、香港（10.7%）以及台灣（5.2%）。

據發布，以人民幣計價，中國第1季進出口總值10兆1693億元，比去年同期成長5%；3月份進出口總值3兆5579.6億元，衰退1.3%。

對此，中國國務院新聞辦公室12日下午舉行新聞發布會，強調第1季數據顯示，「經濟運行持續回升向好，外貿發展質量穩步提升、進出口規模再上新台階。」

據國新辦直播，中國海關總署副署長王令浚表示，第1季是進出口規模歷史同期首次突破10兆元，進出口增速創6季以來新高。第1季貨物貿易進出口總值10.17兆元，年增5%。其中，出口5.74兆元，增長4.9%；進口4.43兆元，增長5%；出口和進口分別較去年第4季加快4.1個、2.3個百分點。

他並稱，民營企業進出口保持雙位數增長。第1季，民營企業進出口5.53兆元，增長10.7%，占進出口總值的54.3%，半壁江山。同期，外商投資企業進出口2.97兆元，占29.3%；國有企業進出口1.64兆元，占16.1%。

路透社記者在會中提問：有分析認為，生產者物價指數（PPI）較2023年水準持續下降的事實證明中國生產商產能過剩，因為這表明廠商正在削減和銷售過程中的成本，同時中國3月份的出口下降7.5%，請問出口生產商還能這樣持續多久，以確保維持海外客戶及銷售訂單？

王令浚回稱，中方不認為，生產者價格下跌就意味著所謂的產能過剩。產品價格下跌往往與原材料價格波動、技術更新反覆運算、生產商主動讓利等多種因素有關。尤其是在科技日新月異的今天，企業透過不斷地研發創新，運用新技術、新工藝，提高產品品質的同時，有力降低了生產成本，不斷拓展了向下游讓利的空間。其次，中國商品在全球範圍內受到廣泛歡迎，靠的正是創新和品質。

他並未回應3月份出口下降7.5%的提問。

俄羅斯 海關

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