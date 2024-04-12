中國GDP成長力保5% 分析：需救房市搭合宜財金政策

北京當局力拚今年中國經濟成長率保5%，並堅稱這個目標符合中國經濟成長的潛力，但分析人士說，中國保5%必須頒布不能太保守和靈活適度的財政與金融政策，以及挽救千瘡百孔的房地產業。

香港南華早報今天報導，儘管北京誓言國內生產毛額（GDP）成長保5%，新能源車更是當局力拚提振消費的重點項目，不過賣車的經銷商對於今年不抱持太高期望，並說2024年無意擴張經營版圖，維持去年的水準就算滿意。

車商分析，當前消費者仍不敢大手大腳買高價品，看不出來任何復甦的跡象，並說過去數年獲利益衰，而且來買車的多偏好廉價低檔貨，可預見的未來都將維持這般趨勢，感嘆個人收入成長難達到政府的保5%目標。

中國經濟學家林毅夫表示，中國達到GDP成長保5%，提升民企的信心格外重要。

他預料今年的國外需求將持續不振，並說如此一來，所造成的影響最直接顯著就是反映在民企的投資，要想重拾民企的信心，務必因應對中國非常不利的外部經濟環境低迷。

林毅夫表示，至於達成GDP保5%的目標，中國必須頒布更多積極的財政政策和靈活適宜的金融政策，才能支援必要的投資。

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，達成非常具有挑戰性的保5%目標，北京還得加把勁。

他上個月曾表示，不僅是中國國務院總理李強宣布要發行規模達人民幣1兆元（約新台幣4兆4000億元）的超長期特別國債，北京可能還得發行更多的中央政府債券。

陸挺說，為了降低高風險地區的信貸風險，並化解資源錯置，北京必須展現致力於遏止債務增加的決心，並授予更大額度，發行特別再融資債券，才能徹底打掉隱藏債務。

信用保險業者科法斯集團（Coface）北亞地區經濟學家譚俊譽（Junyu Tan）表示，中國取消防疫管制後而釋放的報復性需求效應逐漸遞減，因此今年中國經濟成長的主要驅力，應該由消費轉向投資。

他說，因此公共投資將是能否保5%的決定性關鍵，但就目前北京所宣布的財政支援措施，對於大幅增加公共投資而言，還是稍嫌力道不足。

也有其他經濟學者和產業界人士示警，中國還得防止千瘡百孔的房地產業，淪為遲不能解的沉痾而拖垮全盤經濟。

像是在上海賣冷氣的零售商說，房市萎靡使得她的生意猶如被烏雲籠罩，並說去年比前年略有起色，今年截至目前為止看來不太妙，因為根本沒有大的建案找上門。這位零售商向來把家電批發賣給建商。

雖然中國正在大規模推動設備更新和消費品以舊換新，但是無論是車商還是家電廠商，都對於這項政策的成效存疑。

而地產開發商則說，往昔房地產是帶動中國GDP成長的關鍵，如今卻是第3年陷入跌勢，而且還看不到盡頭，並說自己所在的縣級城市，即使當地交易翻漲2倍或3倍加上不推新建案，仍得挨過好幾年才能消化庫存。

業者還說，目前還看不到房市已築底，但業界十分肯定，消費者的信心還沒恢復。

此外，北京寄予厚望的新三樣也就是電動車、鋰電池與太陽能產品的出口，與去年同期相比雖成長29.9%，但是占中國整體出口的比例仍不到5%。

又因產能過剩及西方國家的需求不振，各方擔憂所謂的新三樣將在未來數年喪失成長動能。

另據美國之音（VOA）今天報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近期訪中一再提及補貼和產能過剩的問題，並說這將影響世界各國產業的生存。

葉倫藉著訪中最後一天召開記者會指出，他國根本無法消化中國的巨大產能，當全球市場充斥著人為製造的廉價中國產品，美國和其他外國公司勢必生存堪憂。