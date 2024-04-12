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分析：中國補貼致產能過剩低價輸出 全球感擔憂

中央社／ 台北12日電

美國財政部長葉倫近期訪中一再提及補貼和產能過剩的問題，並說這將影響世界各國產業的生存，美國不會容忍中國無限制的產能輸出。分析說，不只美國，歐洲各國甚至開發中國家也同感擔憂。

美國之音（VOA）今天報導，葉倫（Janet Yellen）近期訪中最後一天召開記者會指出，他國根本無法消化中國的巨大產能，當全球市場充斥著人為製造的廉價中國產品，美國和其他外國公司勢必生存堪憂。

她說，中國的產能過剩情況10多年前也發生過，當時中國政府大規模補貼的低成本鋼材充斥全球市場，並摧毀全球和美國工業。

人在北京化名洪毅的宏觀經濟學家告訴美國之音，中國的傾銷和低價對歐洲生產商衝擊最大，並說：「所以中國這個，對全世界有什麼危害呢，他肯定是把好多其他同類企業都擠死了，尤其是像歐洲的企業。」

洪毅表示：「這個是過去十年被中國搶份額搶的最多的。基本上中國沒有從美國搶到什麼生產的份額，都是從歐洲搶的。」

此外，受中國低價出口產品影響的不僅是經濟發達的歐美，包括去年印度向中國發起貿易救濟調查達22次，居全球之冠。

智利最大鋼鐵生產商太平洋鋼鐵公司3月表示，將關閉位於化溪陌坨（Huachipato）的鋼鐵廠，因無法再與比智利鋼材便宜40%的中國進口產品競爭。

印尼反傾銷委員會去年9月發佈公告稱，應「印尼人造纖維生產商協會」申請，針對中國的合成長絲紗線展開反傾銷調查。

要求調查的廠商之一、印尼上市公司「亞太纖維」（Asia Pacific Fibers）去年的淨銷售額2億8800萬美元（約新台幣92億元），比2022年降27%，原因是中國競爭者低價傾銷，正常價格產品難競爭。

洪毅說，中國的「產能過剩」現象確實存在，一方面是企業現在的使用率和產能利用率比較低，還有就是地方政府與銀行貸款的補貼，導致中國生產能力特別強。

世界銀行的數據顯示，2022年，中國的製造業產值占全球的31%，貨物出口占全球的14%。相較而言，往昔中國製造業占比不到10%，出口低於5%。

總部設在倫敦的智庫凱投宏觀（Capital Economics）發布的報告指出，因中國經濟放緩，北京正向工廠挹注資金，尤其是半導體、航空航太、汽車和再生能源設備工廠，並將由此產生的盈餘銷往國外，實現經濟轉機。

國際危機組織（International Crisis Group）研究與宣導高級顧問韋恩（Ali Wyne）表示，西方國家在未來將面臨的最大挑戰之一，就是在試圖加速綠色轉型的同時，繼續從中國手中脫險，因中國主導許多推動去碳化至關重要的綠色生產。

印尼 美國

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