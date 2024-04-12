快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

歐盟指中國經濟嚴重扭曲 北京辯市場經濟不只一種

中央社／ 上海12日電

歐盟委員會10日發布報告，指中國經濟存在「嚴重扭曲」，中國商務部辯稱「市場經濟並非只有一種模式」。據報導，這份報告細數中國政府如何介入新能源汽車行業的發展。

歐盟委員會10日發布新版「關於中國『市場扭曲』的國家報告（report on state-induced distortions inChina’s economy）」（簡稱「報告」）。11日晚間，中國商務部新聞發言人透過官網就這份報告作出回應。

他說，歐委會主觀、片面、錯誤地評估中國社會主義市場經濟，為其採取歧視性的反傾銷做法製造藉口，中方對此強烈反對，並已向歐方提出嚴正交涉。

他宣稱，中國社會主義市場經濟體制不斷完善和發展，市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，充分激發了經濟的發展活力；市場經濟並非只有一種模式，而是與各國的歷史、文化、現實國情等密不可分。

他表示，世貿組織規則並不存在經濟「嚴重扭曲」的概念和標準。歐盟突破世貿組織規則，借用所謂「市場扭曲」，為其繼續使用世貿組織規則所不允許的反傾銷「替代國做法」炮製藉口。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

陸媒財新網今天報導，歐盟這份報告第一版發布於2017年，目前的新版本增加新能源汽車行業等章節。相關章節提到，中國沒有燃油車相關技術積累，轉而扶持新能源汽車發展，希望通過提前轉型占據優勢。

「報告」說，最早從2005年，中國政府就開始引導這一戰略轉變，並從2010年開始為消費者購買新能源汽車提供財政補貼，補貼原計劃2020年底結束，受疫情影響延至2022年底，至今還沒有完全取消新能源汽車優惠措施。2023年6月，政府宣布新能源汽車購置稅減免優惠延長至2027年。

「報告」說，中國的地方政府和國企也在扶持新能源汽車發展，在蔚來汽車瀕臨破產的2020年，安徽省向其注資搭救，條件是蔚來汽車必須將總部遷至安徽省。

「報告」認為，這些扶持政策可能導致了中國新能源汽車和電池的產能過剩。截至2021年末，中國新能源汽車產能為569萬輛，當年實際產量為355萬輛。截至2023年末，中國仍有1046萬輛在建乘用車產能，其中大部分用於製造新能源汽車。報告稱，中國新能源汽車市場確實還在高速增長，但這些工廠能否滿負荷運行存在疑問。

報導說，歐盟在2023年10月已對中國產電動汽車啓動反補貼調查，預計時間不會超過13個月，2024年中，歐盟還有權採取臨時救濟措施，加徵反補貼稅。歐盟中國商會援引專業人士分析稱，「報告」中的內容可能會影響到正在進行的調查。

反傾銷 歐盟

延伸閱讀

歐盟調查陸風電業補貼 陸商務部批歧視性反傾銷

歐盟通過新移民庇護政策 非法入境者管制趨嚴

馬英九訪中 分析：北京獲籌碼 反擊國際批評

德報告揭99%綠能中企得到北京補貼 以低價產品衝擊歐盟

相關新聞

中義經濟合作混委會 義副總理：歡迎中國電動車赴義投資

據大陸商務部網站今凌晨訊息，大陸商務部長王文濤昨11日與義大利副總理兼外交部長塔亞尼在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混...

會晤王文濤後 義外長：中義擬開通上海威尼斯直飛航線

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）11日與大陸商務部長王文濤，在義大利維羅納共同主持中義經濟合...

義退出帶路後 王文濤喊話義副總理：續秉持絲路精神

近日訪歐的大陸商務部長王文濤11日與義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在義大利維羅納共同主持中...

普華永道：汽車業投資併購將逐漸回暖

普華永道11日發布「2023年中國汽車行業併購活動回顧及未來展望」報告稱，2023年中國汽車行業併購交易金額逾2479億...

滬民企對RCEP出口占比逾40%

上海市民營經濟發展聯席會議11日舉行第八次全體會議，會中，鼓勵民營企業「走出去」開拓市場，2023年上海設立「區域全面經...

新能源成南方五省最大電源

中國南方電網公司11日表示，截至目前，廣東、廣西、雲南、貴州、海南等中國南方五省區新能源裝機容量為1.45億千瓦，占總裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。