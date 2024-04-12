「無硝煙的戰場」 香港部署金融戰爭防線

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
香港財政司長陳茂波。 香港中國通訊社
香港財政司長陳茂波。 香港中國通訊社

香港財政司司長陳茂波接受港媒星島日報訪問時表示，金融市場是「無硝煙的戰場」，一些不懷好意的人，如果要搞亂一個地方甚至一個國家，可以利用金融戰場。

他強調港府已制定不同預案，應對可能發生的金融風險

陳茂波表示，香港需要非常警惕、穩守及監察金融安全，確保金融市場運作有序，資金自由進出同時須監察流向，避免對國家造成不必要風險。

陳茂波指出，由他統籌的跨政府部門、跨金融機構、跨市場小組，24小時全天候監察市場，不容許當年回歸之後，同時衝擊股市、貨幣市場而造成風險的情況再發生。

陳茂波說，香港銀行體系緩衝空間大，國際上的銀行資本適足率要求只需8%，香港則高達20%；平均流動性覆蓋率達170%，也較國際標準的100%高。

而香港面臨內外部風險。在內因方面，近期港媒東網評論稱，雖然港府「撤辣」（指去除掉房屋銷售限制），但是港股依然走軟，香港資產價格仍低，在出口貿易、財政赤字未獲改善情況下，香港經濟依舊存在弱點，成為金融風暴的風險底因之一。

香港金融管理局3月27日發布貨幣與金融穩定情況半年度報告則提示外部的風險因素，香港銀行業仍將面對多項風險因素的挑戰，包括美國貨幣政策未來走勢、全球增長前景以及地緣政治緊張局勢等的不明朗因素。

該報告也特別提及，未來降息時機及步伐仍不明確，特別是考慮到個別先進經濟體（尤其是美國）的服務業通膨仍頑固，不應過早低估「更長時間維持高息」的可能性。

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