大陸銀行定存降息 一波波

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸銀行業降壓高成本存款再度成為焦點。4月以來，大陸多地的農商行、村鎮銀行等中小銀行紛紛宣布下調定期存款利率，下調幅度最高達45個基點。

專家認為，在存款定期化趨勢加劇、銀行淨利差持續承壓等背景下，市場可能再度迎來存款利率新一輪調整。商業銀行除透過管控定期存款利率來壓降成本之外，對高成本負債管控也應更加重視。

大陸央行旗下《金融時報》報導，4月起大陸多地城商行、農商行和村鎮銀行等中小銀行，宣布下調定期存款利率。

事實上，自3月開始，便陸續有銀行調整包括定期存款在內的存款產品利率。此次中小銀行密集下調定期存款利率，涉及的存款產品涵蓋3個月、6個月、1年期、2年期、3年期等多期限品種，利率下調幅度普遍在5個到45個基點。

同時，不少銀行持續調整產品結構，同期限大額存單和定期存款的利差逐漸收窄甚至倒掛，部分銀行中長期限大額存單及特色定存長期處於無額度狀態。

財聯社引述中信證券首席經濟學家明明表示，隨著存款定期化趨勢愈加明顯，且長期限存款和部分特殊存款產品定價偏高，銀行的負債成本仍保持相對高位，同時貸款利率卻顯著下行，存貸款的利差持續壓縮，加大經營壓力。

預料今年產業將迎來新一輪的存款利率下調，且銀行將主動調整結構，持續壓降高定價存款占比。

大陸央行 額度

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